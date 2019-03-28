Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»Спорт-Экспресс вчера в 14:50
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев и Семак встретились с фанатами «Зенита». Вышло предельно откровенно
Спорт-Экспрессвчера в 17:00
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Экономика
Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных
По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика
Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели
В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:03
Культура
Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ
Обновлено в 07:06
Происшествия
Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве
На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Авто
Lada Vesta Cross стала лучшим компактным автомобилем в России
На втором месте находится спортивная модификация отечественной модели — Lada Vesta Sport.
Обновлено в 03:48
Здоровье
В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора
Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 07:37
Наука
Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
Обновлено в 05:17
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Защитившего мать подростка наградили посмертно
Обновлено в 08:56
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
США приостановили полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer
В ВВС США приняли решение временно прекратить полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за выявленных проблем с системой тормозных парашютов.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Кино
Умерла французский режиссер Аньес Варда
В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
Медведев оценил юмор голосового помощника Mail.ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев познакомился с технологиями искусственного интеллекта Mail.ru Group и пообщался с голосовым помощником Марусей, которую сейчас создают разработчики компании.
Обновлено в 07:46
Экономика
С 1 апреля повышаются социальные пенсии
Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Бузова почуяла весну и выложила откровенное фото в боди
Девушка позировала, стоя у окна в полупрозрачном кружевном боди. Снимок экс-участница "Дома-2" подписала строчками из своей же песни.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Назрани у здания мэрии произошла стрельба
Обновлено в 05:04
Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Экономика
Минстрой попросил банки активнее включаться в проектное финансирование жилищного строительства в регионах
Активнее включаться в проектное финансирование жилищного строительства в регионах призвал банки заместитель министра строительства и коммунального хозяйства Никита Стасишин.
Обновлено в 07:17
Кино
Вышел трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»
В российском прокате "Страшные истории для рассказа в темноте" выйдет 15 августа 2019 года.
Обновлено в 04:51
Общество
«Аэрофлот» создает хаб в Красноярске
Обновлено в 08:26
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Обновлено в 07:54
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика Handle
В целом Handle был показан в 2017 году. Этот робот за счет независимых друг от друга колес способен двигаться по пересечённой местности.
Обновлено в 04:45