Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»Спорт-Экспресс вчера в 14:50
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев и Семак встретились с фанатами «Зенита». Вышло предельно откровенно
Спорт-Экспрессвчера в 17:00
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Хоккей
Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов
Обновлено в 04:52
Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Политика
Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Генштаб объявил план весеннего призыва
«В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек», — цитирует Бурдинского РИА Новости.
Обновлено в 09:29
Культура
Пореченков стал народным артистом России
Обновлено в 09:49
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Кино
HBO опубликовала трейлер сериала «Чернобыль»
Телесеть HBO показала трейлер мини-сериала "Чернобыль".
Обновлено в 02:18
Политика
Медведев допустил появление министров с искусственным интеллектом
В будущем российскими ведомствами могут начать управлять министры с искусственным интеллектом.
Обновлено в 09:40
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам
Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика
Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 06:17
Культура
Галерея XXI века представляет выставку «Апрельские Макси Мини»
Выставка носит ежегодный характер. Она проводится только в апреле и поэтому носит название «Апрельские Макси Мини».
Обновлено в 06:11
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit
Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
Обновлено в 10:52
Политика
Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в РФ стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:53
Политика
В Кремле не занимаются вопросом объединения двух театров — Песков
Кремль не занимается решением вопроса, связанного с объединением Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 марта журналистам.
Обновлено в 06:03
Энергетика
Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива
Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Общество
В Москве отреставрируют памятники Гоголю
Два памятника писателю Николаю Гоголю в Москве ждет реставрация. Привести их в порядок рассчитывают за два года.
Обновлено в 08:25
Политика
Пентагон потратил на украинскую армию больше миллиарда долларов
В США раскрыли данные о суммах, которые выделяются на помощь Украине.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Светлана Лобода получила 400 тыс. евро за корпоратив в США
Крапивина ответила, что это было порядка 400 тыс. евро.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова впервые стала мамой
София Каштанова, сыгравшая роль девушки легкого поведения в комедийном сериале, родила первенца.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои
Лефортовский суд Москвы назначил 5 тысяч рублей штрафа Юлии Дудь, признав ее виновной в побоях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы
В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
Обновлено в 06:05
Футбол
Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Оренбургом»
Тренер команды Сергей Семак отметил, что у игроков было достаточно времени, чтобы отдохнуть и подготовиться к очередному матчу.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Культура
Беглов поручил разработать концепцию развития культуры Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов предложил разработать для Петербурга концепцию развития культуры.
Обновлено в 10:44
Футбол
Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95
Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 10:23