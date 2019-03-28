Футбол

Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»Спорт-Экспресс вчера в 14:50

В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
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Семак раздал автографы болельщикам «Зенита»

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На «Газпром Арене» пообщались болельщики и руководители «Зенита»

Мойка7804:36

Медведев и Семак встретились с фанатами «Зенита». Вышло предельно откровенно

Спорт-Экспрессвчера в 17:00

Встреча «Зенита» с болельщиками: главные слова Медведева и Семака

Чемпионатвчера в 17:00

«У нас играет Барриос, давайте уже закроем вопрос с расизмом». Как Медведев встретился с болельщиками «Зенита»

Фонтанка.Рувчера в 17:00

«Зенит» уже четыре года без чемпионства. Надеюсь, сейчас все получится». О чем Семак и Медведев разговаривали с болельщиками

Матч ТВвчера в 17:03

«Если тебя все критикуют – значит, ты делаешь все правильно». Семак и Иванович изменили мнение болельщиков «Зенита»

Спорт день за днем02:27
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Хоккей

Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов

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Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Политика

Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Генштаб объявил план весеннего призыва

«В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек», — цитирует Бурдинского РИА Новости.
Обновлено в 09:29
Культура

Пореченков стал народным артистом России

Обновлено в 09:49
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Кино

HBO опубликовала трейлер сериала «Чернобыль»

Телесеть HBO показала трейлер мини-сериала "Чернобыль".
Обновлено в 02:18
Политика

Медведев допустил появление министров с искусственным интеллектом

В будущем российскими ведомствами могут начать управлять министры с искусственным интеллектом.
Обновлено в 09:40
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам

Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика

Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 06:17
Культура

Галерея XXI века представляет выставку «Апрельские Макси Мини»

Выставка носит ежегодный характер. Она проводится только в апреле и поэтому носит название «Апрельские Макси Мини».
Обновлено в 06:11
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
Обновлено в 10:52
Политика

Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в РФ стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:53
Политика

В Кремле не занимаются вопросом объединения двух театров — Песков

Кремль не занимается решением вопроса, связанного с объединением Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 марта журналистам.
Обновлено в 06:03
Энергетика

Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива

Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Общество

В Москве отреставрируют памятники Гоголю

Два памятника писателю Николаю Гоголю в Москве ждет реставрация. Привести их в порядок рассчитывают за два года.
Обновлено в 08:25
Политика

Пентагон потратил на украинскую армию больше миллиарда долларов

В США раскрыли данные о суммах, которые выделяются на помощь Украине.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Светлана Лобода получила 400 тыс. евро за корпоратив в США

Крапивина ответила, что это было порядка 400 тыс. евро.
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова впервые стала мамой

София Каштанова, сыгравшая роль девушки легкого поведения в комедийном сериале, родила первенца.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Происшествия

Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои

Лефортовский суд Москвы назначил 5 тысяч рублей штрафа Юлии Дудь, признав ее виновной в побоях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы

В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
Обновлено в 06:05
Футбол

Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Оренбургом»

Тренер команды Сергей Семак отметил, что у игроков было достаточно времени, чтобы отдохнуть и подготовиться к очередному матчу.
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Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

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Армия и оружие

Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Культура

Беглов поручил разработать концепцию развития культуры Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов предложил разработать для Петербурга концепцию развития культуры.
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Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

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Армия и оружие

Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95

Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник, капитан клуба «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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