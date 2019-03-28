Футбол

Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»Спорт-Экспресс 14:50

В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
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Медведев заверил болельщиков «Зенита», что команда их еще порадует успехами

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Политика

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Росстат определил сферы с самыми высокими зарплатами

Специалисты Росстата определили, в каких сферах деятельности заняты россияне, получающие самые высокие зарплаты.
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Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

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Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
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Власти Якутии разъяснили запрет на работу для мигрантов

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Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»

В забастовке участвует около половины персонала.
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Компания Xiaomi объявила о том, что сегодня ей удалось распродать 15 200 экземпляров смартфона Redmi Note 7 менее чем за полчаса – за 27 минут.
Обновлено в 05:08
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
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Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Встреча президентов США и Южной Кореи состоится 11 апреля

Уточняется, что Мун Чжэ Ин прибудет в США 10 апреля, а встреча с президентом США состоится на следующий день - 11 апреля.
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Найдена вторая галактика без темной материи

Астрономы подтвердили почти полное отсутствие темной материи в галактике NGC 1052-DF2 и нашли рядом с ней похожую — NGC 1052-DF4.
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Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева

Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
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Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле

Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.
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Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии

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Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды

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На выходных в Красноярском крае и Хакасии потеплеет до +12 градусов

В воскресенье ночная температура воздуха составит +6, дневная изменится лишь на 2 градуса и +8, пасмурно, осадки, ветер 10 м/с.
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Поэт-песенник Николай Добронравов экстренно госпитализирован

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Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
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Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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