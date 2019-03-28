Футбол

Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»Спорт-Экспресс вчера в 14:50

В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
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Иванович: готов еще продержаться несколько лет на высоком уровне

РИА Новостивчера в 17:53

Сергей Семак: «Важно, чтобы Иванович в своем возрасте был готов выполнять соответствующие требования»

Матч ТВ06:01

«Если тебя все критикуют, значит, ты делаешь все правильно». Семак и Иванович изменили мнение болельщиков «Зенита»

Спорт день за днем02:27

На «Газпром Арене» пообщались болельщики и руководители «Зенита»

Мойка7804:36

Иванович: нет молодых и старых игроков, есть хорошие и не очень хорошие

Чемпионатвчера в 18:08

«У нас играет Барриос, давайте уже закроем вопрос с расизмом». Как Медведев встретился с болельщиками «Зенита»

Фонтанка.Рувчера в 17:00

Медведев и Семак встретились с фанатами «Зенита». Вышло предельно откровенно

Спорт-Экспрессвчера в 17:00
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Экономика

Правила начисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Общество

В Крыму родились редкие белые львята

Пара редких белых львят родилась в крымском сафари-парке "Тайган", сообщил РИА Новости директор зверинца Олег Зубков.
Обновлено в 07:32
Политика

Лавров назвал решение США по Голанам демонстрацией вседозволенности

Решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является осознанной демонстрацией вседозволенности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Защита Абызова обжаловала его арест

Защита просит отпустить Абызова под домашний арест или залог в 1 млрд руб.
Обновлено в 03:38
Культура

Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Футбол

«Варежки сними». «Динамо» представило ролик к матчу с «Локомотивом» с пометкой «18+» (видео)

На видео с пометкой 18+ вспоминаются известные слова бывшего главного тренера Динамо Юрия Семина, который в 2006 году, выпуская на замену нападающего Дмитрия Булыкина, крикнул ему: Варежки сними.
Обновлено в 04:07
Авто

Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»

Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.
Обновлено в 06:54
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-следователя по обвинению в получении взятки

В Швейцарии адвоката обвиняют в вымогательстве средств клиентов-россиян "Коммерсант" ранее писал, что Слёзкина проработала старшим следователем по особо важных делам управления по ЦАО ГСУ СКР по Москве около 10 месяцев.
Обновлено в 01:39
Политика

Террористы уходят в «даркнет» и СНГ

Меры, которые предпринимают правоохранительные органы, позволили существенно снизить доступность экстремистского контента в общедоступных сегментах Интернета, поэтому вербовщики "уходят в так называемый глубокий Tor" и другие виды теневого сегмента, отметил Ильиных.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым

Обновлено в 04:58
Интернет

«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope

По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей.
Обновлено в 06:01
Музыка

Новый клип группы Rammstein вызвал волну негодования в Германии

Обновлено в 03:28
Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Общество

Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей

Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Футбол

Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификацию

Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Происшествия

Подозреваемого в шпионаже против Швеции в пользу России освободили

Прокуратура Швеции освободила из-под стражи мужчину, которого подозревали в сборе разведывательной информации и незаконной деятельности против Швеции в пользу России.
Обновлено в 06:09
Технологии

VPN-сервисы отказываются подключаться к реестру запрещенных сайтов

Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в России информации, заявил генеральный директор компании-разработчика Golden Frog Сандей Йокубайтис.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

ВСУ продвигаются вперёд и окапываются в районе Горловки

Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки россиян достиг 9,9%, что близко к показателю исторического пика 2014 года (10,4%), сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой на всероссийской банковской конференции.
Обновлено в 07:02
Футбол

«Манчестер Юнайтед» приготовился бить трансферные рекорды

В руководстве «Манчестер Юнайтед» понимают, что каждый из этих футболистов может стоить более 100 миллионов евро, поэтому клуб готов побить собственный трансферный рекорд (переход Поля Погба из «Ювентуса» за 105 миллионов евро).
Обновлено в 06:32
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Хоккей

Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов

Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 04:52
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Актриса Елена Корикова забыла дома кошелек и заявила о краже

Обновлено в 05:24
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Культура

Путин присвоил Пореченкову звание Народного артиста РФ

Известному актёру театра и кино Михаилу Пореченкову присвоено звание "Народный артист РФ".
Обновлено в 06:39
Экономика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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