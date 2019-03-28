Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»Спорт-Экспресс 14:50

В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.

Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»

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