Футбол

Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»Спорт-Экспресс 14:50

В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
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«Будет ярко и дерзко»: Медведев и Семак рассказали фанатам о Z+ и Халке

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Иванович: нет молодых и старых игроков, есть хорошие и не очень хорошие

Чемпионат18:08

«Собираемся играть, пока есть силы». Анюков и Иванович на встрече с болельщиками рассказали о своем будущем

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Иванович: готов еще продержаться несколько лет на высоком уровне

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«Зенит» летом поменяет звук и свет на «Газпром Арене»

Спорт-Экспресс18:40

«У нас играет Барриос, давайте уже закроем вопрос с расизмом». Как Медведев встретился с болельщиками «Зенита»

Фонтанка.Ру17:00

Медведев заверил болельщиков «Зенита», что команда их еще порадует успехами

Gazeta.SPb18:37
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Политика

Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля

Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике

Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.
Обновлено в 05:00
Политика

Гуайдо отказался объяснять происхождение его денег на дорогие поездки

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным президентом страны, отказался объяснять, откуда у него деньги на дорогие зарубежные поездки.
Обновлено в 19:27
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Общество

В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?

В Москве, как и в любом другом городе, есть районы более и менее престижные.
Обновлено в 17:04
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

Обновлено в 16:24
Политика

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Политика

Сатановский считает, что Россию могут втянуть в несколько войн

Эксперт считает, что Россию пытаются втянуть в вооруженный конфликт, и ей придется поучаствовать в нескольких войнах.
Обновлено в 17:25
Технологии

В Петербурге откроется кофейня, управляемая искусственным интеллектом

Возможно, что кофейни сети откроются также и в Москве. Искусственный интеллект будет сам анализировать продажи и совершенствовать сервис.
Обновлено в 10:52
Авто

Внедорожник KIA Mohave нового поколения показали на мотор-шоу в Сеуле

Компания Kia представила рамный внедорожник Mohave нового поколения. Автомобиль показали на открывшемся сегодня автосалоне в Сеуле.
Обновлено в 03:44
Авто

Nissan представил новую модель продаж автомобилей – City Hub

Японская автомобилестроительная компания Nissan представила новую модель продаж автомобилей под названием City Hub.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Аномальный ветер в Турции поднял в воздух местную «Мэри Поппинс»

Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Музыка

Первый зампрокурора Петербурга оказался поэтом и снялся в клипе

Обновлено в 11:03
Транспорт

ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера

Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Футбол

Андрей Федун: «Если болеешь за „Спартак“, так болей за него всегда»

Клуб в свое время организовывал встречи, чтобы узнать суть этой критики.
Обновлено в 14:57
Политика

Коломойский: Порошенко создал провокацию в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил вину за инцидент в Керченском проливе на президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

Обновлено в 14:04
Происшествия

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Здоровье

Младенец из Прикамья может спасти сотни детей от смертельной болезни

Обновлено в 08:16
Политика

Дания попросила учесть в маршруте СП-2 затопленное химическое оружие

Обновлено в 09:39
Здоровье

Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц

Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Бывший полицейский подал иск к ТНТ за сцену секса с пистолетом

Обновлено в 09:21
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие

Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Общество

У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро

Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В Южно-Сахалинске ищут исчезнувшую восьмиклассницу

Полицейские, поисковики и родители ищут пропавшую 28 марта 14-летнюю жительницу Южно-Сахалинска Алену Пархоменко.
Обновлено в 18:40
Политика

В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit

Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Футбол

«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу

«Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.
Обновлено в 13:47
Экономика

Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 9%, до 500,4 рубля за бумагу на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
Обновлено в 07:41
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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