Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»Спорт-Экспресс 14:50
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
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Политика
Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля
Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике
Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.
Обновлено в 05:00
Политика
Гуайдо отказался объяснять происхождение его денег на дорогие поездки
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным президентом страны, отказался объяснять, откуда у него деньги на дорогие зарубежные поездки.
Обновлено в 19:27
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Общество
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
В Москве, как и в любом другом городе, есть районы более и менее престижные.
Обновлено в 17:04
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
Обновлено в 16:24
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Политика
Сатановский считает, что Россию могут втянуть в несколько войн
Эксперт считает, что Россию пытаются втянуть в вооруженный конфликт, и ей придется поучаствовать в нескольких войнах.
Обновлено в 17:25
Технологии
В Петербурге откроется кофейня, управляемая искусственным интеллектом
Возможно, что кофейни сети откроются также и в Москве. Искусственный интеллект будет сам анализировать продажи и совершенствовать сервис.
Обновлено в 10:52
Авто
Внедорожник KIA Mohave нового поколения показали на мотор-шоу в Сеуле
Компания Kia представила рамный внедорожник Mohave нового поколения. Автомобиль показали на открывшемся сегодня автосалоне в Сеуле.
Обновлено в 03:44
Авто
Nissan представил новую модель продаж автомобилей – City Hub
Японская автомобилестроительная компания Nissan представила новую модель продаж автомобилей под названием City Hub.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Футбол
Андрей Федун: «Если болеешь за „Спартак“, так болей за него всегда»
Клуб в свое время организовывал встречи, чтобы узнать суть этой критики.
Обновлено в 14:57
Политика
Коломойский: Порошенко создал провокацию в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил вину за инцидент в Керченском проливе на президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено в 14:04
Происшествия
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Общество
У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро
Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Происшествия
В Южно-Сахалинске ищут исчезнувшую восьмиклассницу
Полицейские, поисковики и родители ищут пропавшую 28 марта 14-летнюю жительницу Южно-Сахалинска Алену Пархоменко.
Обновлено в 18:40
Политика
В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit
Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу
«Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.
Обновлено в 13:47
Экономика
Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 9%, до 500,4 рубля за бумагу на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
Обновлено в 07:41