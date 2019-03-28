Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»Спорт-Экспресс вчера в 14:50
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
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Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Абызова в «Лефортово» поместили в камеру без горячей воды
Руководство СИЗО не разрешило экс-министру взять с собой книги, но зато не стало возражать насчет антенны для телевизора Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов помещен в карантинную камеру СИЗО "Лефортово", передает Интерфакс.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Зампред правительства Хабаровского края уволилась
Собственное увольнение заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина подтвердила в разговоре с корреспондентом transsibinfo.
Обновлено в 00:28
Политика
Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 лет
Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо.
Обновлено вчера в 14:27
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Эдмонтон»
"Даллас" по буллитам обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Для "Старз" это третья победа кряду.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Николас Кейдж через четыре дня аннулировал заявление на очередной брак
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Здоровье
Крыша едет, роддом стоит: врачи ушли не только из-за «смешных» зарплат
С апреля 2018 года из перинатального центра ушло около 30 человек.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве насчитывается порядка 450 музеев, более 100 из них — это музеи предприятий и организаций, более 90 — московские музеи и выставочные залы, около 80 музеев — негосударственные и частные.
Обновлено в 01:02
Здоровье
Любитель непрожаренного мяса подхватил мозгового червя и умер
После магнитно-резонансной томографии выяснилось, что в коре больших полушарий головного его мозга, мозгового ствола и мозжечка имеются повреждения, которые возникают при поражении центральной нервной системы личинками свиного цепня.
Обновлено в 01:30
Футбол
Гендиректор «Реала» встретился с агентом Пьянича и Йовича
Гендиректор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес на клубной базе провел встречу с футбольным агентом Фали Рамадани, представляющим интересы полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.
Обновлено в 01:05
Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Космос
Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле
Готовящийся покорить Луну Израиль установил у себя памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Губернатор Колымы запретил отстреливать северных оленей
Обновлено в 01:12
Авто
Porsche рассказал о тестах электромобиля Taycan
Компания Porsche рассказала о тестах, которые прошел перед запуском в производство первый серийный электромобиль марки Taycan.
Обновлено вчера в 07:51
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф НХЛ
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.
Обновлено в 00:30
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию
Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию королевской семьи во время свадьбы.
Обновлено вчера в 13:02
Транспорт
В Москве благоустроят территории возле 13 новых станций метро
На территориях, прилегающих к 13 новым станциям метро, проведут работы по благоустройству, а также улучшению пешеходной и транспортной доступности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
CIT: В Сирии действует российско-украинская ЧВК «Вега»
В Сирии с лета прошлого года действует российско-украинская ЧВК "Вега". Об этом сообщается в расследовании Conflict Intelligence Team.
Обновлено вчера в 10:23
Экономика
Отбор участников нацпроекта по экспорту начнется 1 апреля
Конкурс по отбору участников национального проекта по экспорту начнется 1 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 01:06
Экономика
Работники каких сфер получают самые высокие зарплаты
Сколько получают жители Алтайского края в сравнении с другими сибиряками Размер средней заработной платы в нашем регионе за год вырос на 12% 4765 7 Выше 60 тысяч рублей зарплата составила у специалистов области информационных технологий и связи (66,2 тысячи), профессиональной, научной и технической деятельности (61,2 тысячи).
Обновлено вчера в 02:02
Футбол
Пике назвал Месси одним из главных троллей
Обновлено вчера в 20:45
Авто
Почти половина премиальных авто продается в Москве и Санкт-Петербурге
Обновлено вчера в 11:29
Армия и оружие
Нетаньяху приказал направить подкрепление на границу с сектором Газа
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя премьер-министра Израиля Офира Гендельмана.
Обновлено вчера в 11:16