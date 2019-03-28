Футбол

Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»Спорт-Экспресс вчера в 14:50

В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
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«Будет ярко и дерзко»: Медведев и Семак рассказали фанатам о Z+ и Халке

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Медведев заверил болельщиков «Зенита», что команда их еще порадует успехами

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«Собираемся играть, пока есть силы». Анюков и Иванович на встрече с болельщиками рассказали о своем будущем

Матч ТВвчера в 17:12

«У нас играет Барриос, давайте уже закроем вопрос с расизмом». Как Медведев встретился с болельщиками «Зенита»

Фонтанка.Рувчера в 17:00
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Транспорт

ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера

Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
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«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани

Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Абызова в «Лефортово» поместили в камеру без горячей воды

Руководство СИЗО не разрешило экс-министру взять с собой книги, но зато не стало возражать насчет антенны для телевизора Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов помещен в карантинную камеру СИЗО "Лефортово", передает Интерфакс.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Зампред правительства Хабаровского края уволилась

Собственное увольнение заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина подтвердила в разговоре с корреспондентом transsibinfo.
Обновлено в 00:28
Политика

Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 лет

Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо.
Обновлено вчера в 14:27
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Эдмонтон»

"Даллас" по буллитам обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Для "Старз" это третья победа кряду.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Николас Кейдж через четыре дня аннулировал заявление на очередной брак

Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Звезда Дома-2 Виктория Карасева учится жить с остатками здоровья

Обновлено в 01:38
Армия и оружие

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Здоровье

Крыша едет, роддом стоит: врачи ушли не только из-за «смешных» зарплат

С апреля 2018 года из перинатального центра ушло около 30 человек.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400

Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено вчера в 16:32
Общество

В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве насчитывается порядка 450 музеев, более 100 из них — это музеи предприятий и организаций, более 90 — московские музеи и выставочные залы, около 80 музеев — негосударственные и частные.
Обновлено в 01:02
Политика

Пентагон назвал объем потраченных США на оборону Украины средств

Обновлено в 00:23
Здоровье

Любитель непрожаренного мяса подхватил мозгового червя и умер

После магнитно-резонансной томографии выяснилось, что в коре больших полушарий головного его мозга, мозгового ствола и мозжечка имеются повреждения, которые возникают при поражении центральной нервной системы личинками свиного цепня.
Обновлено в 01:30
Футбол

Гендиректор «Реала» встретился с агентом Пьянича и Йовича

Гендиректор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес на клубной базе провел встречу с футбольным агентом Фали Рамадани, представляющим интересы полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.
Обновлено в 01:05
Авто

Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России

Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Космос

Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле

Готовящийся покорить Луну Израиль установил у себя памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Губернатор Колымы запретил отстреливать северных оленей

Обновлено в 01:12
Авто

Porsche рассказал о тестах электромобиля Taycan

Компания Porsche рассказала о тестах, которые прошел перед запуском в производство первый серийный электромобиль марки Taycan.
Обновлено вчера в 07:51
Шоу-бизнес

Максим Галкин в рекламных целях приготовил торт для «любимой»

Обновлено в 01:45
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.
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Общество

Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию

Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию королевской семьи во время свадьбы.
Обновлено вчера в 13:02
Транспорт

В Москве благоустроят территории возле 13 новых станций метро

На территориях, прилегающих к 13 новым станциям метро, проведут работы по благоустройству, а также улучшению пешеходной и транспортной доступности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

CIT: В Сирии действует российско-украинская ЧВК «Вега»

В Сирии с лета прошлого года действует российско-украинская ЧВК "Вега". Об этом сообщается в расследовании Conflict Intelligence Team.
Обновлено вчера в 10:23
Экономика

Отбор участников нацпроекта по экспорту начнется 1 апреля

Конкурс по отбору участников национального проекта по экспорту начнется 1 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.
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Экономика

Работники каких сфер получают самые высокие зарплаты

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Обновлено вчера в 02:02
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Пике назвал Месси одним из главных троллей

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Авто

Почти половина премиальных авто продается в Москве и Санкт-Петербурге

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Армия и оружие

Нетаньяху приказал направить подкрепление на границу с сектором Газа

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя премьер-министра Израиля Офира Гендельмана.
Обновлено вчера в 11:16
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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