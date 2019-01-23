Политика
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства «Восточного»Военное обозрение 06:38
Российская госкорпорация "Роскосмос" запросила дополнительное финансирование на строительство космодрома "Восточный", где скорость возведения инфраструктуры совершенно неприемлема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться, значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 05:44
с чего всё началось
Госкорпорация "Роскосмос" просит дополнительные средства на строительство космодрома "Восточный", где выполнено лишь четверть запланированного объема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.Интерфакс05:53
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