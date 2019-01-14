Энергетика
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета07:08
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То есть ни у одной компании этот потолок по состоянию на сегодняшний день не пробит, и есть уверенность в том, что такая ситуация сохранится до конца января, а далее будет применяться элемент инфляции.
— Дмитрий Козак, российский политикЕвразия Daily 09:40
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Энергетика
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту
В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено в 16:16
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
По состоянию на 8:17 мск стоимость мартовских фьючерсов на нефть сорта Brent упала на лондонской бирже ICE Futures на 1,12% до $59,80 за баррель.
Обновлено в 01:42
Энергетика
«Транснефть» ожидает снижения экспорта нефти из России в 2019 году
«Транснефть» ожидает снижения экспорта нефти из России по трубопроводной системе в 2019 году на 1% по сравнению с показателем предыдущего года — до 228,3 млн тонн, сообщил журналистам вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.
Обновлено в 07:40
Энергетика
«Газпром» установил рекорд поставок газа
Компания "Газпром" в 2018 году поставил в дальнее зарубежье рекордные 201,7 миллиарда кубометров газа, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:08
Энергетика
СГК вложит в ремонт электростанций в Кузбассе 3 млрд рублей
В целом на шести кузбасских электростанциях СГК к замене запланировано 485 т поверхностей нагрева котлоагрегатов.
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Энергетика
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Любопытно, что региональные законы (№№ 72-ОЗ, 73-ОЗ), на которые ссылается руководство «дочки» Газпрома, подписаны бывшим вице-губернатором Владимирской области Алексеем Конышевым, который в той или иной степени курировал отношения Белого дома газовиками.
Обновлено в 07:34
Энергетика
«Газпром» провел сделку по продаже газа до конца месяца на своей ЭТП
ООО «Газпром экспорт» завершил первую сделку по продаже природного газа с поставкой до конца месяца (balance-of-month) на площадке «Газпул» на своей Электронной торговой платформе (ЭТП).
Обновлено в 04:44
Энергетика
Eni и Oman Oil займутся разработкой нефтяного месторождения в Омане
Итальянская нефтегазовая компания Eni и оманская государственная Oman Oil получили от министерства нефти и газа Омана разрешение на разведку и добычу на нефтяном месторождении в стране, говорится в релизе итальянской компании.
Обновлено в 04:47
Энергетика
Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота
Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота — впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн, сообщил глава кабмина Якутии Владимир Солодов.
Обновлено в 08:12
Энергетика
На Украине резко сократились запасы угля
На Украине резко сократились запасы угля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.
Обновлено в 13:29
Энергетика
Цены на газ взлетели на 13% на ожиданиях резкого похолодания в США
Цены на природный газ в США взлетели до максимумов с ноября на фоне прогнозов сильных морозов, которые в ближайшие дни должны накрыть бо́льшую часть страны.
Обновлено в 13:00
Энергетика
В Орле зафиксировали снижение цен на бензин
Снижение стоимости топлива зафиксировано только в одном случае.
Обновлено в 02:06
Энергетика
Власти Зимбабве подняли цены на бензин более чем вдвое
Власти Зимбабве подняли цены на бензин и дизельное топливо более чем вдвое, в результате чего страна вошла в число мировых лидеров по стоимости топлива для населения, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:15
Энергетика
Погрузка на КрасЖД достигла 84,5 млн тонн
Обновлено 12 января в 05:34
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«Не придем без папы и мамы»: в Киеве пристыдили «Нафтогаз» за детский отказ от переговоров с «Газпромом»
Украинская компания согласилась разговаривать с "Газпромом" только при участии Европы, что может восприниматься как логика "я не пойду на переговоры без папы и мамы".
Обновлено в 09:27