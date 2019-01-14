Энергетика
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета07:08
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Ситуация по состоянию на сегодняшний день, ценовая ситуация на внутреннем рынке моторного топлива соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты 31 октября 2018 года.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 06:37
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от вице-премьера Дмитрия Козака "вызывать" глав компаний, которые не смогут соблюдать соглашение о ценах на бензин.ТАСС06:40
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