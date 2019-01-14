Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензинРоссийская газета07:08
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета07:08
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от вице-премьера Дмитрия Козака "вызывать" глав компаний, которые не смогут соблюдать соглашение о ценах на бензин.ТАСС06:40
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Энергетика
Саудовская Аравия: РФ слишком медленно снижает добычу нефти
Как ранее писал News.ru, по данным главы Минэнерго РФ Александра Новака, Россия снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+ более чем на 30 тыс. баррелей в сутки.
Обновлено в 05:02
Энергетика
Китай остаётся крупнейшим импортёром нефти в мире
В 2018 году Китай остался на первом месте в мире по объёму импорта нефти.
Обновлено в 06:10
Энергетика
«Ведомости»: Европа будет вынуждена покупать больше газа из России
Как сообщило издание в понедельник, 14 января, в ближайшие пять лет "Газпром" может значительно нарастить поставки топлива в регион и увеличить свою долю на местном рынке Такое положение дел "Ведомости" связывают с тем, что поставки сырья по многим каналам сокращаются, а потребности в нём растут.
Обновлено в 05:48
Энергетика
Eni и Oman Oil займутся разработкой нефтяного месторождения в Омане
Итальянская нефтегазовая компания Eni и оманская государственная Oman Oil получили от министерства нефти и газа Омана разрешение на разведку и добычу на нефтяном месторождении в стране, говорится в релизе итальянской компании.
Обновлено в 04:47
Энергетика
СГК вложит в ремонт электростанций в Кузбассе 3 млрд рублей
В целом на шести кузбасских электростанциях СГК к замене запланировано 485 т поверхностей нагрева котлоагрегатов.
Обновлено в 00:36
Энергетика
Несмотря на повышение акцизов, роста цен на бензин не стоит ожидать
Темпы роста инфляции озвучили специалисты Читинского отделения Центробанка России.
Обновлено в 06:23
Энергетика
Россия определилась с объемом экспорта нефти в Белоруссию в 2019 году
Экспорт российской нефти в Белоруссию в 2019 году составит, согласно плану, 18 млн тонн, что соответствует показателю прошлого года, сообщил журналистам первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин.
Обновлено в 07:40
Энергетика
«Газпром» провел сделку по продаже газа до конца месяца на своей ЭТП
ООО «Газпром экспорт» завершил первую сделку по продаже природного газа с поставкой до конца месяца (balance-of-month) на площадке «Газпул» на своей Электронной торговой платформе (ЭТП).
Обновлено в 04:44
Энергетика
ЛУКОЙЛ в 2019 году планирует работать без аварий
Были подведены итоги деятельности компании в 2018 году и поставлены задачи на 2019 год.
Обновлено в 00:32
Энергетика
Саудовская Аравия намерена инвестировать в Пакистан $10 млрд
Ожидается, что в ближайшем месяце Пакистан и Саудовская Аравия подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий вложение более чем 10 миллиардов долларов в пакистанскую экономику.
Обновлено вчера в 05:05
Энергетика
Запасы газа в хранилищах Украины сократились до 12 млрд кубометров
Из материалов «Укртрансгаза» следует, что объем запасов природного газа в подземных хранилищах Украины снизился до 12,823 млрд кубометров.
Обновлено в 07:28
Энергетика
Баррель нефти ОПЕК 10 января подорожал на 2,1%
Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 10 января, выросла на 1,24 доллара, или на 2,1%, до 59,48 доллара с 58,24 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Обновлено 11 января в 03:14
Энергетика
В Краснодарском крае вырастут тарифы на ЖКУ
Тарифы на ЖКУ в Краснодарском крае еще в декабре 2018 г. своими приказами № 341 / 2018-вк и № 179 / 2018-т утвердила региональная энергетическая комиссия департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Обновлено в 02:32
Энергетика
Консорциум TAP привлек проектное финансирование на 3,9 млрд евро
Обновлено 11 января в 07:45
Энергетика
Иран продаст 1 млн баррелей нефти на местной энергетической бирже по $52
Иран продаст один миллион баррелей через Иранскую энергетическую биржу (IRENEX) по цене 52,42 доллара за баррель, сообщило агентство Shana.
Обновлено в 02:54