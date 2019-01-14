Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от вице-премьера Дмитрия Козака "вызывать" глав компаний, которые не смогут соблюдать соглашение о ценах на бензин.

с чего всё началось

Энергетика Энергетика Саудовская Аравия: РФ слишком медленно снижает добычу нефти Как ранее писал News.ru, по данным главы Минэнерго РФ Александра Новака, Россия снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+ более чем на 30 тыс. баррелей в сутки.

Энергетика Энергетика Китай остаётся крупнейшим импортёром нефти в мире В 2018 году Китай остался на первом месте в мире по объёму импорта нефти.

Энергетика Энергетика «Ведомости»: Европа будет вынуждена покупать больше газа из России Как сообщило издание в понедельник, 14 января, в ближайшие пять лет "Газпром" может значительно нарастить поставки топлива в регион и увеличить свою долю на местном рынке Такое положение дел "Ведомости" связывают с тем, что поставки сырья по многим каналам сокращаются, а потребности в нём растут.

Энергетика Энергетика Eni и Oman Oil займутся разработкой нефтяного месторождения в Омане Итальянская нефтегазовая компания Eni и оманская государственная Oman Oil получили от министерства нефти и газа Омана разрешение на разведку и добычу на нефтяном месторождении в стране, говорится в релизе итальянской компании.

Энергетика Энергетика СГК вложит в ремонт электростанций в Кузбассе 3 млрд рублей В целом на шести кузбасских электростанциях СГК к замене запланировано 485 т поверхностей нагрева котлоагрегатов.

Энергетика Энергетика Несмотря на повышение акцизов, роста цен на бензин не стоит ожидать Темпы роста инфляции озвучили специалисты Читинского отделения Центробанка России.

Энергетика Энергетика Россия определилась с объемом экспорта нефти в Белоруссию в 2019 году Экспорт российской нефти в Белоруссию в 2019 году составит, согласно плану, 18 млн тонн, что соответствует показателю прошлого года, сообщил журналистам первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин.

Энергетика Энергетика «Газпром» провел сделку по продаже газа до конца месяца на своей ЭТП ООО «Газпром экспорт» завершил первую сделку по продаже природного газа с поставкой до конца месяца (balance-of-month) на площадке «Газпул» на своей Электронной торговой платформе (ЭТП).

Энергетика Энергетика ЛУКОЙЛ в 2019 году планирует работать без аварий Были подведены итоги деятельности компании в 2018 году и поставлены задачи на 2019 год.

Энергетика Энергетика Саудовская Аравия намерена инвестировать в Пакистан $10 млрд Ожидается, что в ближайшем месяце Пакистан и Саудовская Аравия подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий вложение более чем 10 миллиардов долларов в пакистанскую экономику.

Энергетика Энергетика Запасы газа в хранилищах Украины сократились до 12 млрд кубометров Из материалов «Укртрансгаза» следует, что объем запасов природного газа в подземных хранилищах Украины снизился до 12,823 млрд кубометров.

Энергетика Энергетика Баррель нефти ОПЕК 10 января подорожал на 2,1% Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 10 января, выросла на 1,24 доллара, или на 2,1%, до 59,48 доллара с 58,24 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.

Энергетика Энергетика В Краснодарском крае вырастут тарифы на ЖКУ Тарифы на ЖКУ в Краснодарском крае еще в декабре 2018 г. своими приказами № 341 / 2018-вк и № 179 / 2018-т утвердила региональная энергетическая комиссия департамента цен и тарифов Краснодарского края.

Энергетика Энергетика Консорциум TAP привлек проектное финансирование на 3,9 млрд евро