Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Российская газета
07:08

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета07:08
с чего всё началось

Медведев потребовал от Козака «вызывать» к себе глав компаний, завышающих цены на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от вице-премьера Дмитрия Козака "вызывать" глав компаний, которые не смогут соблюдать соглашение о ценах на бензин.
ТАСС06:40

Подробнее о событии

Козак оценил темпы роста цен на бензин в России

RT на русском07:08

Медведев надеется на выполнение договоренностей с нефтяными компаниями

РИА Новости06:50

Козак заявил о вероятном сохранении роста цен на АЗС в пределах 1,7% до конца января

Интерфакс06:45

Медведев заявил об отслеживании ситуации с ценами на бензин

Газета.Ru06:42

Медведев: кабмин следит за ситуацией с ценами на бензин

News.ru06:42

Козак заявил, что цены на моторное топливо соответствуют достигнутым договоренностям

ТАСС06:37

Медведев заявил, что пристально отслеживает ситуацию с ценой на бензин

Говорит Москва07:29
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Энергетика

Саудовская Аравия: РФ слишком медленно снижает добычу нефти

Как ранее писал News.ru, по данным главы Минэнерго РФ Александра Новака, Россия снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+ более чем на 30 тыс. баррелей в сутки.
Обновлено в 05:02
Энергетика

Китай остаётся крупнейшим импортёром нефти в мире

В 2018 году Китай остался на первом месте в мире по объёму импорта нефти.
Обновлено в 06:10
Энергетика

«Ведомости»: Европа будет вынуждена покупать больше газа из России

Как сообщило издание в понедельник, 14 января, в ближайшие пять лет "Газпром" может значительно нарастить поставки топлива в регион и увеличить свою долю на местном рынке Такое положение дел "Ведомости" связывают с тем, что поставки сырья по многим каналам сокращаются, а потребности в нём растут.
Обновлено в 05:48
Энергетика

Eni и Oman Oil займутся разработкой нефтяного месторождения в Омане

Итальянская нефтегазовая компания Eni и оманская государственная Oman Oil получили от министерства нефти и газа Омана разрешение на разведку и добычу на нефтяном месторождении в стране, говорится в релизе итальянской компании.
Обновлено в 04:47
Энергетика

СГК вложит в ремонт электростанций в Кузбассе 3 млрд рублей

В целом на шести кузбасских электростанциях СГК к замене запланировано 485 т поверхностей нагрева котлоагрегатов.
Обновлено в 00:36
Энергетика

Несмотря на повышение акцизов, роста цен на бензин не стоит ожидать

Темпы роста инфляции озвучили специалисты Читинского отделения Центробанка России.
Обновлено в 06:23
Энергетика

Россия определилась с объемом экспорта нефти в Белоруссию в 2019 году

Экспорт российской нефти в Белоруссию в 2019 году составит, согласно плану, 18 млн тонн, что соответствует показателю прошлого года, сообщил журналистам первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин.
Обновлено в 07:40
Энергетика

«Газпром» провел сделку по продаже газа до конца месяца на своей ЭТП

ООО «Газпром экспорт» завершил первую сделку по продаже природного газа с поставкой до конца месяца (balance-of-month) на площадке «Газпул» на своей Электронной торговой платформе (ЭТП).
Обновлено в 04:44
Энергетика

ЛУКОЙЛ в 2019 году планирует работать без аварий

Были подведены итоги деятельности компании в 2018 году и поставлены задачи на 2019 год.
Обновлено в 00:32
Энергетика

Саудовская Аравия намерена инвестировать в Пакистан $10 млрд

Ожидается, что в ближайшем месяце Пакистан и Саудовская Аравия подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий вложение более чем 10 миллиардов долларов в пакистанскую экономику.
Обновлено вчера в 05:05
Энергетика

Запасы газа в хранилищах Украины сократились до 12 млрд кубометров

Из материалов «Укртрансгаза» следует, что объем запасов природного газа в подземных хранилищах Украины снизился до 12,823 млрд кубометров.
Обновлено в 07:28
Энергетика

Баррель нефти ОПЕК 10 января подорожал на 2,1%

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 10 января, выросла на 1,24 доллара, или на 2,1%, до 59,48 доллара с 58,24 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Обновлено 11 января в 03:14
Энергетика

В Краснодарском крае вырастут тарифы на ЖКУ

Тарифы на ЖКУ в Краснодарском крае еще в декабре 2018 г. своими приказами № 341 / 2018-вк и № 179 / 2018-т утвердила региональная энергетическая комиссия департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Обновлено в 02:32
Энергетика

Консорциум TAP привлек проектное финансирование на 3,9 млрд евро

Обновлено 11 января в 07:45
Энергетика

Иран продаст 1 млн баррелей нефти на местной энергетической бирже по $52

Иран продаст один миллион баррелей через Иранскую энергетическую биржу (IRENEX) по цене 52,42 доллара за баррель, сообщило агентство Shana.
Обновлено в 02:54
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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