Политика
Медведев пообещал увеличить пособие по уходу за ребенкомБанки.ру 07:13
В ближайшее время Кабмин озвучит предложения по увеличению размера пособия по уходу за ребенком, которое полагается во время декретного отпуска.
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С тех пор очень все изменилось. И еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать. Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service 07:16
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