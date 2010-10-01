«Локомотив» отреагировал на высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева про конкуренцию в чемпионате России. «Обещаем добавить [перца] 🌶🌶🌶», – говорится в сообщении «Локо».

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Политика Порошенко вознамерился поднять над Донецком флаг Украины Бывший президент Незалежной Украины Петр Порошенко поздравил Донецк с Днем города и пожелал, чтобы над городом взвились украинские флаги.

Происшествия Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.

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Происшествия Брата главы правительства Чечни задержали в аэропорту В московском аэропорту Внуково задержали брата главы правительства Чечни Муслима Хучиева Дениса.

Армия и оружие В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Происшествия Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Армия и оружие Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика Меркель анонсировала встречу «нормандской четверки» Париж и Берлин стремятся к проведению саммита «нормандском формата» (Германия, Франция, Россия и Украина) в ближайшее время, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита «Группы семи».

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