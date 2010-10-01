Футбол
Sports.ru«Локомотив» ответил Медведеву: «Обещаем добавить перца»
«Локомотив» отреагировал на высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева про конкуренцию в чемпионате России. «Обещаем добавить [перца] 🌶🌶🌶», – говорится в сообщении «Локо».
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Генеральный директор «Зенита» сравнил игру в чемпионате России с ездой на хорошем автомобиле
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Бывший президент Незалежной Украины Петр Порошенко поздравил Донецк с Днем города и пожелал, чтобы над городом взвились украинские флаги.
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К концу года "Ильюшин" представит проект модернизированного Ан-124 "Руслан" с российскими комплектующими, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.
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В московском аэропорту Внуково задержали брата главы правительства Чечни Муслима Хучиева Дениса.
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Газета.Ru 09:09
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Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
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Политика
Меркель анонсировала встречу «нормандской четверки»
Париж и Берлин стремятся к проведению саммита «нормандском формата» (Германия, Франция, Россия и Украина) в ближайшее время, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита «Группы семи».
Взгляд.ру вчера в 12:48
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
RT на русском вчера в 19:27
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Путин проведет совещание по реальному сектору экономики
Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет совещание по экономическим вопросам. Оно затронет вопросы развития реального сектора.
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Происшествия
Внука экс-главы Коми нашли мертвым в подмосковном коттедже
В коттедже, который находится в элитном поселке в Одинцовском районе, нашли тело внука бывшего главы Республики Коми Юрия Спиридонова.
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
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Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц
Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.
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ТАСС 24 августа в 02:01
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Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии
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В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Газета.Ru вчера в 06:23
Футбол
Тульский «Арсенал» открыл счет в матче с «Оренбургом»
Тульские новости вчера в 14:56
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
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Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
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Футболист «Крыльев Советов» считает, что в «Спартаке» нет игроков высочайшего класса
Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов дал комментарий после домашнего поражения от московского «Спартака» в матче 7-го тура РПЛ (1:2). Он заявил, что в команде Олега Кононова нет игроков высочайшего класса, которые требуют особенного внимания со стороны обороны.
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