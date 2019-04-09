Футбол

Александр Медведев: «Интрига в чемпионате сохраняется, играем дальше»Матч ТВ 01:58

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 7 апреля
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Весы качались, обе команды хотели забить и победить. У нас в лиге все команды разные. Интрига в чемпионате сохраняется, будем болеть за своих.
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Александр Медведев: «Интрига в чемпионате сохраняется, играем дальше»

Матч ТВ01:58

Александр Медведев: «Интрига в чемпионате сохраняется, играем дальше»

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