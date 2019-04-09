Александр Медведев: «Интрига в чемпионате сохраняется, играем дальше»Матч ТВ 01:58

Весы качались, обе команды хотели забить и победить. У нас в лиге все команды разные. Интрига в чемпионате сохраняется, будем болеть за своих.

Спорт день за днем

Политика Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.

Происшествия В Китае десять человек попали под лавину Сход снежной лавины произошел накануне в горной местности городского округа Чанцзи Синьцзян-Уйгурского автономного района на Северо-Западе Китая, в результате чего в ловушке оказались 10 человек.

Экономика Генпрокуратура назвала ущерб от коррупционных преступлений за 2018 год Материальный ущерб от выявленных коррупционных преступлений в 2018 году вырос с 39,6 до 65,7 миллиарда рублей.

Футбол «Манчестер Юнайтед» близок к приобретению Лосано Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Политика Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз.

Здоровье В Белогорской больнице назначен главврач В Белогорской больнице сегодня приступает к обязанностям главного врача Михаил Горбунов.

Гаджеты В России начались продажи восстановленных iPhone с неактивным Touch ID На восстановленные смартфоны и планшеты с неактивным Touch ID, как и на другие гаджеты от SmartPrice, распространяется трехмесячная гарантия.

Кино В США скончался актер Сеймур Кэссел По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Экономика Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.

Политика Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.

Экономика Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4 Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси в 2018 году составила $1 и 40 центов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Транспорт На закрытых станциях московского метро обновили инфраструктуру Масштабные работы проведены на путевой инфраструктуре и в пассажирской зоне на закрытых станциях "фиолетовой" линии московского метро, сообщил первый заместитель начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов.

Политика В Израиле проходят парламентские выборы В Израиле открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. В них принимает участие 39 партий и блоков.

Авто Доля рынка отечественных автобрендов выросла в России По итогам же 1 квартала 2019 года продажи автомобилей отечественных марок составили 101 500 экземпляров.

Политика «Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры «Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей»,— говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Происшествия В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.

Общество Число браков в России снизилось до минимума с начала века По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.

Общество Россия может отправить на Луну коммерческих попутчиков Возможность отправки коммерческих нагрузок к Луне вместе с российскими лунными миссиями будет определяться ближе к срокам запуска, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов.

Политика США пригрозили Европе новыми пошлинами В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.