Медведев: Экономика России растёт, но граждане этого пока не ощущаютREGNUM 05:03

Рост экономики фиксируется уже третий год подряд, но качество этого роста нас не устраивает. На него влияет много разовых факторов, но самое главное, что этот рост пока не ощущается нашими гражданами.

В России уже третий год подряд фиксируется рост экономики, однако качество её роста пока не соответствует желаемому. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: Экономика России растёт, но граждане этого пока не ощущают

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