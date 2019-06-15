Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к ЗеленскомуРБК вчера в 20:43

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин с уважением относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому

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Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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