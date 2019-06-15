Политика

Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к ЗеленскомуРБК вчера в 20:43

Президент России Владимир Путин с уважением относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
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«Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев», - сказал он в эфире телеканала NewsOne
 и отметил, что президент РФ заявлял о намерении восстановить отношения с Украиной.
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Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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