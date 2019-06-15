Политика
Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к ЗеленскомуРБК вчера в 20:43
Президент России Владимир Путин с уважением относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
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с чего всё началось
«Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев», - сказал он в эфире телеканала NewsOne и отметил, что президент РФ заявлял о намерении восстановить отношения с Украиной.Аргументы и Фактывчера в 20:08
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:37, Вашингтон
Политика
Путин подарил Си Цзиньпину мороженое
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое.
Обновлено в 02:18
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины
НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 22:51
Единоборства
Макдональд защитил титул чемпиона и вышел в финал Гран-при Bellator
Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором встретится с бразильцем Дугласом Лимой.
Обновлено в 01:27
Футбол
«Спартак» и «Динамо» претендуют на игрока молодежной сборной Сенегала
Московские клубы «Спартак» и «Динамо» ведут борьбу за полузащитника молодежной сборной Сенегала Амаду Санья.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы
Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 08:36
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова впервые дал показания об убийстве
Выживший после ранения сын российского хоккеиста Максима Соколова впервые дал показания об убийстве в своем доме.
Обновлено вчера в 13:01
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Обновлено вчера в 19:24
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки
Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
8 июня стало известно, что другой претендент на пост премьер-министра, Майкл Гоув, признался, что в молодости также употреблял кокаин.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Bloomberg (США): почему российский газопровод вызывает беспокойство в мире (Bloomberg)
Американский президент Дональд Трамп часто критикует Германию за то, что она поддерживает проект «Северный поток 2». В июле прошлого года перед встречей с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп заявил, что Германия сделала себя «заложницей России», получая оттуда «так много энергоресурсов».
Обновлено в 02:04
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 07:52
Кино
"Западные сериалы стали обучающей программой, которая ставит вопрос: "Что есть человек сегодня?"
Кинокритик Андрей Архангельский — о "Чернобыле" и поразительной неглубине российского кино Американский канал HBO завершил показ нашумевшего сериала "Чернобыль", рассказывющего о событиях, связанных с катастрофой на советской АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
Обновлено в 00:00
Политика
Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье
Профилактика и лечение простудных заболеваний с помощью трав
Что касается гриппа, то многим из нас известно, что основа лечения этого вируса - растения, вызывающие потоотделение.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Звезда сериала «СашаТаня» попал в полицию
Актер Андрей Гайдулян попал в одно из столичных отделений полиции после потасовки.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Гниющие «маленькие порошенки»: депутат Рады жестко оценил «элиту» Украины
Политик не нашел отличий между Гройсманом, Баласинович и Вакарчукм Депутат Верховной рады Евгений Мураев уверен, что гниение слишком глубоко проникло в умы людей, называющих себя элитой.
Обновлено вчера в 08:53
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46