Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуИзвестия вчера в 17:00
Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
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с чего всё началось
«Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев», - сказал он в эфире телеканала NewsOne и отметил, что президент РФ заявлял о намерении восстановить отношения с Украиной.Аргументы и Фактывчера в 20:08
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Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено 13 июня в 07:29
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено 13 июня в 23:59
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
Обновлено вчера в 12:04
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено 13 июня в 15:48
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Экономика
Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходы
Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить.
Обновлено вчера в 05:24
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 19:20
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Гниющие «маленькие порошенки»: депутат Рады жестко оценил «элиту» Украины
Политик не нашел отличий между Гройсманом, Баласинович и Вакарчукм Депутат Верховной рады Евгений Мураев уверен, что гниение слишком глубоко проникло в умы людей, называющих себя элитой.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Здоровье
С главными не расставайтесь
Стало очевидным, сколь он известен, сколь почитаем коллегами - не только онкологами, а что самое главное - пациентами.
Обновлено в 00:00
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Транспорт
В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен
Разрабатываемый ГОСТ по возможности увеличения скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс в России до 130 километров в час носит рекомендательный характер и пока вводиться не будет, сообщил РИА Новости представитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Обновлено вчера в 07:34
Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1
Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено 13 июня в 22:36
Здоровье
Волгоградцам назвали пять распространенных мифов о воде
Миф № 2. Запивать еду вредно Бытует распространенное мнение, что употребляемая во время приема пищи жидкость разбавляет желудочный сок и нарушает процесс пищеварения.
Обновлено вчера в 13:30
Авто
Ford завершил производство легковых автомобилей в России
Производство автомобилей Ford завершилось, однако предприятия в Ленобласти и Набережных Челнах окончательно закроются в конце июня.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
Суд оштрафовал главреда и журналиста «Таких дел» за пикеты в поддержку Голунова
Издание отметило, что журналистов задержали утром 8 июня около входа в Никулинский суд, где они проводили одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:14
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины
Руководство Украины с 1 ноября 2018 года повысило цену на топливо для населения на 23,5% до 300 долларов за тысячу кубометров.
Обновлено вчера в 22:51