Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуИзвестия вчера в 17:00

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Политика Шредер назвал законным присоединение Крыма к России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.

Происшествия Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.

Политика Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Футбол ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.

Энергетика «Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.

Религия Православные отмечают Троицкую родительскую субботу 15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.

Экономика Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходы Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить.

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну 14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.

Финансы ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.

Политика Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Политика Гниющие «маленькие порошенки»: депутат Рады жестко оценил «элиту» Украины Политик не нашел отличий между Гройсманом, Баласинович и Вакарчукм Депутат Верховной рады Евгений Мураев уверен, что гниение слишком глубоко проникло в умы людей, называющих себя элитой.

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Здоровье С главными не расставайтесь Стало очевидным, сколь он известен, сколь почитаем коллегами - не только онкологами, а что самое главное - пациентами.

Политика Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.

Транспорт В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен Разрабатываемый ГОСТ по возможности увеличения скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс в России до 130 километров в час носит рекомендательный характер и пока вводиться не будет, сообщил РИА Новости представитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Гаджеты Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1 Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.

Политика Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.

Происшествия Автомобиль упал в реку в центре Москвы На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.

Здоровье Волгоградцам назвали пять распространенных мифов о воде Миф № 2. Запивать еду вредно Бытует распространенное мнение, что употребляемая во время приема пищи жидкость разбавляет желудочный сок и нарушает процесс пищеварения.

Авто Ford завершил производство легковых автомобилей в России Производство автомобилей Ford завершилось, однако предприятия в Ленобласти и Набережных Челнах окончательно закроются в конце июня.

Общество Суд оштрафовал главреда и журналиста «Таких дел» за пикеты в поддержку Голунова Издание отметило, что журналистов задержали утром 8 июня около входа в Никулинский суд, где они проводили одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.