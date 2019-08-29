Политика

Газета.RuГазета.RuМедведчук заявил об отсутствии решения по обмену Сенцова

Глава политсовета партии Украина "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Москва и Киев еще не назначили окончательной даты обмена заключенными, в том числе нет решения относительно осужденного за терроризм Олега Сенцова.
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Виктор Медведчук
Этим вопросом занимается официальная власть сегодня, президент Украины господин Зеленский и его команда. Я знаю о том, что переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет.
— Виктор Медведчук, украинский политикРоссийская газета 04:43

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Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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