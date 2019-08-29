Политика
Газета.RuМедведчук заявил об отсутствии решения по обмену Сенцова
Глава политсовета партии Украина "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Москва и Киев еще не назначили окончательной даты обмена заключенными, в том числе нет решения относительно осужденного за терроризм Олега Сенцова.
Читать в источнике
Оценить
Этим вопросом занимается официальная власть сегодня, президент Украины господин Зеленский и его команда. Я знаю о том, что переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет.
— Виктор Медведчук, украинский политикРоссийская газета 04:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Политика
Кремль отказался комментировать этапирование Сенцова в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этапирование в Москву украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги, сообщает «РИА Новости».
РБК 06:24
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Политика
Левада-центр оценил уровень одобрения работы Путина
Как показал опрос, работу Госдумы положительно оценивают 37% россиян, 60% выразили недовольство деятельностью нижней палаты парламента.
РБК 07:31
Политика
Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
iReactor 07:39
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Автоспорт
Появился черновой календарь Ф1 на сезон-2020
Черновой календарь Ф1 на сезон-2020 опубликовало немецкое издание Auto Motor und Sport.
Motorsport.com Russia вчера в 06:26
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие
В Сирии и Ираке от ударов коалиции с 2014 года погибли 1313 человек
Число мирных жителей, погибших при ударах коалиции США в Ираке и Сирии с августа 2014 года, составило 1313 человек, говорится в пресс-релизе коалиции во главе США.
РИА Новости 09:57
Политика
Путин встретится с врио губернатора Забайкальского края Осиповым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.
Политическая Экспертиза 05:49
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
RT на русском 09:35
Футбол
Симеоне может в четверг стать игроком «Сампдории»
Форвард Фиоретины Джованни Симеоне уже в четверг может стать игроком Сампдории, сообщает Football Italia.
Советский спорт 06:15
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Происшествия
На балконе многоэтажного дома в Тюмени произошел хлопок газа
Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Тюмени, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ТАСС 08:22
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Политика
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Баскетбол
РФБ награждена ФИБА за развитие баскетбола 3х3
Спорт-Экспресс 07:45
Наука
Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе
Известия 09:09
Хоккей
«Витязь» обыграл «Динамо» в последнем матче перед сезоном КХЛ
РИА Новости 08:27
Происшествия
Яшина арестовали пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Технологии
Российские инженеры разработали подвижный комплекс сотовой связи
Подвижный комплекс сотовой связи, способный обеспечить передачу GSM-сигнала в труднодоступных и удаленных районах, представили специалисты концерна «Автоматика» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
REGNUM 08:53
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55