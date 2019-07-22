Политика
Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протестаРБК 10:06
Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест». Его заявление в Facebook опубликовала его пресс-служба. Политик уточнил, что хочет поддержать людей, в первую очередь жителей юго-востока страны.
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Политика
В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду
Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив
В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:17
Кино
«Мстители: Финал» станет самым кассовым фильмом в истории
Как писал News.ru ранее, режиссёр всемирно известной драмы «Титаник» Джеймс Кэмерон восхитился невероятным успехом в прокате фильма «Мстители: Финал».
Обновлено 20 июля в 23:31
Футбол
Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»
Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
Обновлено в 07:07
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Происшествия
BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста
Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar подтверждает информацию о том, что одного из пассажиров подвезли в кабине машиниста поезда, сообщили РБК в пресс-службе сервиса.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Грузинские военные ответили на заявления России
Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.
Обновлено в 07:49
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Наука
Ученые: американские индейцы и тибетцы имеют общих предков
Американские ученые в процессе многолетнего исследования установили, что индейцы и тибетцы имеют общего предка - денисовца.
Обновлено в 09:59
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Авто
Представлена гибридная Hyundai Sonata с солнечной батареей
"Аппетиты" гибридной действительно Sonata действительно ниже, чем у модели прошлого поколения: новая Sonata Hybrid расходует 5 л топлива на 100 км на 16-дюймовых колесных дисках и 5,2 л на 100 км на 17-дюймовых.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Рита Дакота проспала утренний эфир на радио
Обновлено в 12:48
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Мария Порошина снова спровоцировала слухи о романе с Бойко
Добавим, что Мария Порошина скрывает, кто является отцом ее сына. Ранее ходили слухи, что она родила от некоего испанского бизнесмена.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Политика
Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 80
Число пострадавших от отравления едой из автоматов в Москве выросло до 80 человек.
Обновлено в 11:30
Политика
На Украине приняли решение о досрочных местных выборах
На Украине приняли решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в офисе президента Украины.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Канадский сержант «превратилась» в кошку, говоря про двойное убийство
Королевская канадская конная полиция извинилась за происшествие и позднее залила версию без фильтров.
Обновлено в 11:50
Гаджеты
Корпус Zalman X3 для игрового ПК вышел в белом и чёрном вариантах
Новинка выйдет в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.
Обновлено в 09:05
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором
АвтоВАЗ начал продажи кроссовера Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором), сообщается на сайте компании.
Обновлено в 07:10
Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17