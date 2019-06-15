Медведчук заявил о схожести риторики Порошенко и ЗеленскогоРБК вчера в 22:40

Риторика президента Украины Владимира Зеленского «начинает повторяться» с риторикой предыдущего главы государства Петра Порошенко. Об этом в эфире ток-шоу «Противостояние» на телеканале NewsOne заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Медведчук заявил о схожести риторики Порошенко и Зеленского

Политика В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии Россию на совещании представляют министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и замминистра энергетики Антон Инюцын.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Единоборства Макдональд защитил титул чемпиона и вышел в финал Гран-при Bellator Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором встретится с бразильцем Дугласом Лимой.

Футбол Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.

Кино "Западные сериалы стали обучающей программой, которая ставит вопрос: "Что есть человек сегодня?" Кинокритик Андрей Архангельский — о "Чернобыле" и поразительной неглубине российского кино Американский канал HBO завершил показ нашумевшего сериала "Чернобыль", рассказывющего о событиях, связанных с катастрофой на советской АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну 14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.

Политика Путин прибыл на саммит в Душанбе Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Политика Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.

Здоровье Как защититься от тополиного пуха: 10 основных правил Сезон тополиного пуха в Челябинской области начинается, как правило, в конце мая — начале июня.

Технологии Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.

Наука Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.

Энергетика «Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.

Авто Назван ТОП-5 самых безопасных компактных кроссоверов Наша редакция проанализировала результаты краш-тестов и составила пятерку самых безопасных новых кроссоверов.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Политика В России разработают дорожную карту по работе с Китаем в сфере связи Министерство связи и массовых коммуникаций и министерство промышленности и торговли РФ получили поручение подготовить дорожную карту по развитию контактов в сфере связи с Китаем, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Авто Застрял за чадящим грузовиком - что делать? Под давлением экологов гонка за чистоту автомобильного выхлопа все ускоряется.

Армия и оружие США идут с войной на Украину Специалисты США делают ставку на разгром ограниченной группировки российских ВС на территории третьей страны и провоцирования за счет этого с учетом экономических санкций и информационной войны революции в нашей стране, подобно тому, как это произошло в 1905-м.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Армия и оружие В России прошли испытания подводного робота «Клавесин» Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ) «Рубин» провело испытания подводного робота «Клавесин-2Р-ПМ» в 2018 году.

Гаджеты Xiaomi представил кабель зарядки со съемными магнитными разъемами MicroUSB и USB-C Съемные магнитные разъемы MicroUSB и USB-C позволяют не только заряжать разные устройства, но и повышают комфорт в их использовании.

Шоу-бизнес Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.