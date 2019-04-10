Политика
Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашенийРИА Новости вчера в 19:20
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений. По его словам, в Киеве не заинтересованы в выполнении этих договоренностей и ему не нужны люди, живущие в Донбассе.
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Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Экономика
Число фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
Число неблагонадежных компаний снизилось до 4,7 процента от общего количества зарегистрированных в Российской Федерации юридических лиц.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Эрдоган допустил поставку С-400 в Турцию раньше июля
Обновлено в 02:56
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Авто
Договор купли-продажи автомобилей станет электронным
Стало известно о возможном переводе договоров купли-продажи автомобилей в электронный вид.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
СК назвал число погибших при пожарах в России за год
В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек.
Обновлено в 02:33
Политика
Меркель забыла встретить Мэй в Берлине
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Здоровье
В британской клинике над детьми ставили «трансгендерные эксперименты»
Из учреждения, базирующегося в Лондоне и Лидсе, уволились сразу пять сотрудников из-за опасений, что над маленькими детьми ставят «трансгендерные эксперименты» и назначают им ненужное гендерное лечение.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине
Полиция и прокуратура проводят проверку по материала СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье
Власти Нью-Йорка объявили режим ЧС из-за вспышки кори
В одном из районов Нью-Йорка отмечен резкий рост заболеваемостью корью. О крайне тяжелой ситуации в Бруклине сообщил мэр Билл де Блазио.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В показаниях свидетеля по делу Кокорина и Мамаева выявили расхождения
Обновлено вчера в 13:39
Общество
В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено вчера в 10:08
Гаджеты
В Сети появились рендеры видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650
На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Обновлено вчера в 22:13
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Политика
«Роскосмос» ответил на заявление главы NASA о лидере в освоении Луны
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено вчера в 04:13
Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика
Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Общество
В Петербурге суд вернул работу уволенной после смены пола женщине
Городской суд Санкт-Петербурга признал незаконным увольнение женщины с должности печатника участка глубокой печати — она лишилась работы после операции по коррекции пола и смены документов.
Обновлено вчера в 15:55
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл собирается рожать дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается пойти по стопам королевы и родить ребенка дома, в своем коттедже Фрогмор в Винздоре.
Обновлено в 01:50
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47