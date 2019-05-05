Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с РоссиейRT на русском вчера в 20:18

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
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Медведчук призвал Зеленского наладить отношения с РФ

РЕН ТВ04:24

Медведчук дал Зеленскому совет по выстраиванию отношений с Россией

РБКвчера в 17:35

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

RT на русскомвчера в 20:18

Медведчук: выстраивать отношения с Россией в интересах Зеленского

Московский Комсомолецвчера в 20:11

Медведчук дал Зеленскому совет по выстраиванию отношений с Россией

Известиявчера в 18:41

Медведчук объяснил, почему Зеленскому необходимо налаживать отношения с Россией

Газета.Ru03:40

Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией

REGNUMвчера в 16:32
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Происшествия

Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии

Обновлено вчера в 05:45
Авто

ВТБ выдал более 5 тысяч кредитов на «Семейные автомобили»

На сегодняшний день банк выдал уже более 5 тысяч кредитов по госпрограммам. Общая сумма выданных автокредитов составила 2,3 млрд рублей.
Обновлено в 09:21
Политика

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Хоккей

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Израиль убил командира из сектора Газа

Израильская сторона убила командира исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Хамеда Ахмеда Абеда Худри.
Обновлено в 08:51
Футбол

РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликта

Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика

Зеленский предложит Раде провести инаугурацию 19 мая

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить депутатам Верховной рады провести его инаугурацию 19 мая.
Обновлено вчера в 08:23
Общество

«Бессмертный полк» запретили в Витебске

Власти белорусского Витебска запретили проводить 9 мая в городе шествие «Бессмертный полк».
Обновлено в 06:13
Футбол

Болельщики ЦСКА и «Динамо» протестуют против введения Fan ID в РПЛ

Болельщики московских футбольных клубов ЦСКА и "Динамо" на матче премьер-лиги протестуют против введения системы Fan ID в чемпионате России.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Американские СМИ признали российский крейсер самым мощным в мире

Журнал Military Watch оценил модернизированный атомный крейсер "Адмирал Нахимов" Американский журнал Military Watch назвал модернизированный российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире.
Обновлено вчера в 21:10
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым

Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов".
Обновлено в 09:03
Общество

Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров

Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 15:03
Культура

Ушла из жизни Леонора Эллинская

Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В России ежегодно оправдывают около 300 арестантов СИЗО

В прошлом году были вынесены оправдательные приговоры в отношении 123 лиц, которые содержались под стражей; в отношении 13 человек дела были прекращены по реабилитирующим основаниям; в 2017 году таких было, соответственно, 114 и 52.
Обновлено в 11:00
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол

В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина

Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

Обновлено в 08:45
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено в 07:08
Политика

Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Культура

Ержан Максим примет участие в престижном британском шоу

Обновлено в 10:25
Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Политика

Делегацию из США до слез растрогала история обороны Севастополя

Обновлено в 10:50
Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол

Бартомеу: «Не дал бы Месси „Золотой мяч“. Он в другом измерении»

В 46 матчах текущего сезона Месси забил 48 голов и отдал 22 ассиста. Ответный матч с «Ливерпулем» состоится 7 мая.
Обновлено в 08:23
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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