Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с РоссиейRT на русском вчера в 20:18
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
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Происшествия
Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии
Обновлено вчера в 05:45
Авто
ВТБ выдал более 5 тысяч кредитов на «Семейные автомобили»
На сегодняшний день банк выдал уже более 5 тысяч кредитов по госпрограммам. Общая сумма выданных автокредитов составила 2,3 млрд рублей.
Обновлено в 09:21
Политика
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Хоккей
Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Израиль убил командира из сектора Газа
Израильская сторона убила командира исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Хамеда Ахмеда Абеда Худри.
Обновлено в 08:51
Футбол
РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликта
Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский предложит Раде провести инаугурацию 19 мая
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить депутатам Верховной рады провести его инаугурацию 19 мая.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
«Бессмертный полк» запретили в Витебске
Власти белорусского Витебска запретили проводить 9 мая в городе шествие «Бессмертный полк».
Обновлено в 06:13
Футбол
Болельщики ЦСКА и «Динамо» протестуют против введения Fan ID в РПЛ
Болельщики московских футбольных клубов ЦСКА и "Динамо" на матче премьер-лиги протестуют против введения системы Fan ID в чемпионате России.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Американские СМИ признали российский крейсер самым мощным в мире
Журнал Military Watch оценил модернизированный атомный крейсер "Адмирал Нахимов" Американский журнал Military Watch назвал модернизированный российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире.
Обновлено вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым
Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
Футбол
«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России
"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов".
Обновлено в 09:03
Общество
Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров
Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 15:03
Культура
Ушла из жизни Леонора Эллинская
Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В России ежегодно оправдывают около 300 арестантов СИЗО
В прошлом году были вынесены оправдательные приговоры в отношении 123 лиц, которые содержались под стражей; в отношении 13 человек дела были прекращены по реабилитирующим основаниям; в 2017 году таких было, соответственно, 114 и 52.
Обновлено в 11:00
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина
Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
Обновлено в 08:45
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Политика
Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Культура
Ержан Максим примет участие в престижном британском шоу
Обновлено в 10:25
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
Бартомеу: «Не дал бы Месси „Золотой мяч“. Он в другом измерении»
В 46 матчах текущего сезона Месси забил 48 голов и отдал 22 ассиста. Ответный матч с «Ливерпулем» состоится 7 мая.
Обновлено в 08:23