Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с РоссиейRT на русском вчера в 20:18

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
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Медведчук призвал Зеленского наладить отношения с РФ

РЕН ТВ04:24

Медведчук дал Зеленскому совет по выстраиванию отношений с Россией

РБКвчера в 17:35

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

RT на русскомвчера в 20:18

Медведчук: выстраивать отношения с Россией в интересах Зеленского

Московский Комсомолецвчера в 20:11

Медведчук дал Зеленскому совет по выстраиванию отношений с Россией

Известиявчера в 18:41

Медведчук объяснил, почему Зеленскому необходимо налаживать отношения с Россией

Газета.Ru03:40

Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией

REGNUMвчера в 16:32
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Происшествия

На западе Москвы ограбили квартиру зампрефекта ЮВАО

В воскресенье, 5 мая, заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин обнаружил, что из его квартиры вынесли имущество на сумму около 1,7 млн рублей.
Обновлено в 07:49
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество

В Кургане из-за пожаров запретили продажу алкоголя

В курганских магазинах сегодня появились объявления о том, что продажа алкоголя запрещена.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Машину Владимира Путина угнали с автомойки

Владелец машины Владимир Владимирович Путин загнал свою машину на мойку вечером 4 мая, а уже в 02:00 сотрудники мойки позвонили ему с новостью о том, что машины нет в боксе.
Обновлено в 06:02
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие

Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Общество

В Нью-Йорке и Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»

В Нью-Йорке в пятый раз прошла акция "Бессмертный полк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Новгородской области найдено захоронение времен ВОВ

Общественники Новгородской области нашли захоронение расстрелянных немцами во врем Велико Отечественной войны мирных граждан, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

В Сеть попало видео танцующей Пугачевой в дерзком мини

Творите вечно!-подписал видео с Аллой Пугачевой музыкант Михаил Гребенщиков.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Верховный суд назвал самый популярный размер взятки в России

За взятки в особо крупном размере – больше 1 млн рублей – в 2018 году 446 человека отправились в колонии, 305 получили условные сроки, а 297 – штраф.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП

В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Единоборства

Геннадий Головкин назвал скучным бой между Альваресом и Джейкобсом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин назвал скучным объединительный бой между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Дэниэлем Джейкобсом.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Зауралье возбудили дела по факту природных пожаров

В Курганской области по фактам пожаров, приведших к возгоранию жилых домов и строений, сотрудники государственного пожарного надзора возбуждено три уголовных дела.
Обновлено в 07:35
Футбол

«Зенит» стал чемпионом досрочно

Обновлено вчера в 14:15
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Обновлено в 07:25
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Общество

В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Общество

Российский педиатр выписала ребенку рецепт на бланке времен СССР

Российский педиатр назначила заболевшему ребенку, которому чуть боле года, рецепт на лекарства на бланке времен СССР.
Обновлено в 08:17
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 06:22
Кино

«Медуза» разместила спойлер к «Мстителям» в заголовке статьи. Это очень возмутило читателей

Автор статьи ответил возмущенным читателям тем, что фильм уже посмотрели больше 5 млн человек, а все возможные спойлеры можно было увидеть за пять дней после премьеры.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Общество

Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая

Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Политика

Сотрудник МИД РФ сфотографировался с террористами в георгиевских лентах

Пресс-атташе посольства РФ в столице Афганистана Кабуле Никита Ищенко в своем аккаунте в «Вконтакте» разместил фото членов запрещенной в России террористической группировки «Талибан», на груди которых надеты георгиевские ленты.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Террорист-смертник взорвался возле полицейского участка в Афганистане

На севере Афганистане возле полицейского участка подорвал себя террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:45
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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