Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с РоссиейRT на русском вчера в 20:18
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Происшествия
На западе Москвы ограбили квартиру зампрефекта ЮВАО
В воскресенье, 5 мая, заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин обнаружил, что из его квартиры вынесли имущество на сумму около 1,7 млн рублей.
Обновлено в 07:49
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество
В Кургане из-за пожаров запретили продажу алкоголя
В курганских магазинах сегодня появились объявления о том, что продажа алкоголя запрещена.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Машину Владимира Путина угнали с автомойки
Владелец машины Владимир Владимирович Путин загнал свою машину на мойку вечером 4 мая, а уже в 02:00 сотрудники мойки позвонили ему с новостью о том, что машины нет в боксе.
Обновлено в 06:02
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Общество
В Нью-Йорке и Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»
В Нью-Йорке в пятый раз прошла акция "Бессмертный полк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Новгородской области найдено захоронение времен ВОВ
Общественники Новгородской области нашли захоронение расстрелянных немцами во врем Велико Отечественной войны мирных граждан, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
В Сеть попало видео танцующей Пугачевой в дерзком мини
Творите вечно!-подписал видео с Аллой Пугачевой музыкант Михаил Гребенщиков.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Верховный суд назвал самый популярный размер взятки в России
За взятки в особо крупном размере – больше 1 млн рублей – в 2018 году 446 человека отправились в колонии, 305 получили условные сроки, а 297 – штраф.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Единоборства
Геннадий Головкин назвал скучным бой между Альваресом и Джейкобсом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин назвал скучным объединительный бой между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Дэниэлем Джейкобсом.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Зауралье возбудили дела по факту природных пожаров
В Курганской области по фактам пожаров, приведших к возгоранию жилых домов и строений, сотрудники государственного пожарного надзора возбуждено три уголовных дела.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Зенит» стал чемпионом досрочно
Обновлено вчера в 14:15
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Общество
В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику
Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Общество
Российский педиатр выписала ребенку рецепт на бланке времен СССР
Российский педиатр назначила заболевшему ребенку, которому чуть боле года, рецепт на лекарства на бланке времен СССР.
Обновлено в 08:17
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека
Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 06:22
Кино
«Медуза» разместила спойлер к «Мстителям» в заголовке статьи. Это очень возмутило читателей
Автор статьи ответил возмущенным читателям тем, что фильм уже посмотрели больше 5 млн человек, а все возможные спойлеры можно было увидеть за пять дней после премьеры.
Обновлено в 05:12
Общество
Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая
Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Политика
Сотрудник МИД РФ сфотографировался с террористами в георгиевских лентах
Пресс-атташе посольства РФ в столице Афганистана Кабуле Никита Ищенко в своем аккаунте в «Вконтакте» разместил фото членов запрещенной в России террористической группировки «Талибан», на груди которых надеты георгиевские ленты.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Террорист-смертник взорвался возле полицейского участка в Афганистане
На севере Афганистане возле полицейского участка подорвал себя террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:45