Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с РоссиейRT на русском вчера в 20:18
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
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Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное
Обновлено в 12:22
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли
Тела детей обнаружил в яме дедушка девочки. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обновлено в 03:49
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Футбол
«Зенит» предложил €6 млн за полузащитника «Фенербахче» Элмаса
Как сообщает Fotospor, петербургский клуб предложил за 19-летнего македонского хавбека 6 млн евро плюс бонусы.
Обновлено в 11:58
Политика
Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Кино
Музыканты группы Queen стали богаче королевы Великобритании
Общее финансовое состояние ныне живущих музыкантов группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
Турция предложила России соглашение по курдскому району в Сирии
Россия и Турция рассматривают вопрос о размещении своих вооруженных сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который находится на границе с Турцией в сирийском Курдистане.
Обновлено в 08:13
Футбол
РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликта
Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы.
Обновлено в 11:04
Наука
Что такое растительное мясо и где его попробовать
Единственным ингредиентом животного мяса, который оказалось невозможным синтезировать из растений, стал холестерин, так что его в растительном бургере нет.
Обновлено 02 мая в 20:01
Кино
Энтузиаст воспроизвёл трейлер грядущих «Звёздных войн» в 16-битной графике
Повальная мода на ностальгию, пиксельную графику и нарочитое устаревание современных проектов продолжается и крепнет.
Обновлено в 05:48
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия
Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе
Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 11:34
Культура
Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу
Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Авто
Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Музыка
Отменяются мероприятия «Евровидения» из-за эскалации на южных границах Израиля
Ряд мероприятий в рамках "Евровидения" был отменен в субботу, 4 мая, в связи с обострением конфликта между Израилем и палестинскими экстремистами из сектора Газа.
Обновлено в 11:10
Авто
ВТБ выдал более 5 тысяч кредитов на «Семейные автомобили»
На сегодняшний день банк выдал уже более 5 тысяч кредитов по госпрограммам. Общая сумма выданных автокредитов составила 2,3 млрд рублей.
Обновлено в 09:21
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Армия и оружие
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Прометей»
Зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" будут превосходить С-400 "Триумф" по дальности стрельбы, рассказал военный эксперт Константин Сивков телеканалу "Звезда".
Обновлено в 11:35
Экономика
На рынках стало слишком тихо, даже страшно
По словам Марка Шпицнайджела, управляющего хедж-фондом, сыродела-любителя и профессионального «медведя» на фондовом рынке, инвесторы снова поверили в то, что тишь да гладь на рынках будет вечной, позабыв уроки прошлого.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Музыка
Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»
Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00