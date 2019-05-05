Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с РоссиейRT на русском вчера в 20:18

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведчук призвал Зеленского наладить отношения с РФ

РЕН ТВ04:24

Медведчук дал Зеленскому совет по выстраиванию отношений с Россией

РБКвчера в 17:35

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

RT на русскомвчера в 20:18

Медведчук: выстраивать отношения с Россией в интересах Зеленского

Московский Комсомолецвчера в 20:11

Медведчук дал Зеленскому совет по выстраиванию отношений с Россией

Известиявчера в 18:41

Медведчук объяснил, почему Зеленскому необходимо налаживать отношения с Россией

Газета.Ru03:40

Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией

REGNUMвчера в 16:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:04, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное

Обновлено в 12:22
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Футбол

ЦСКА — Динамо 2:2

ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Тела детей обнаружил в яме дедушка девочки. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обновлено в 03:49
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Футбол

«Зенит» предложил €6 млн за полузащитника «Фенербахче» Элмаса

Как сообщает Fotospor, петербургский клуб предложил за 19-летнего македонского хавбека 6 млн евро плюс бонусы.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Политика

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Кино

Музыканты группы Queen стали богаче королевы Великобритании

Общее финансовое состояние ныне живущих музыкантов группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие

Турция предложила России соглашение по курдскому району в Сирии

Россия и Турция рассматривают вопрос о размещении своих вооруженных сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который находится на границе с Турцией в сирийском Курдистане.
Обновлено в 08:13
Футбол

РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликта

Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Курганской области женщина погибла из-за природного пожара

Обновлено в 06:10
Наука

Что такое растительное мясо и где его попробовать

Единственным ингредиентом животного мяса, который оказалось невозможным синтезировать из растений, стал холестерин, так что его в растительном бургере нет.
Обновлено 02 мая в 20:01
Кино

Энтузиаст воспроизвёл трейлер грядущих «Звёздных войн» в 16-битной графике

Повальная мода на ностальгию, пиксельную графику и нарочитое устаревание современных проектов продолжается и крепнет.
Обновлено в 05:48
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия

Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе

Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 11:34
Культура

Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу

Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Общество

В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать»

Обновлено в 11:46
Авто

Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Кино

«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

Обновлено в 11:48
Музыка

Отменяются мероприятия «Евровидения» из-за эскалации на южных границах Израиля

Ряд мероприятий в рамках "Евровидения" был отменен в субботу, 4 мая, в связи с обострением конфликта между Израилем и палестинскими экстремистами из сектора Газа.
Обновлено в 11:10
Авто

ВТБ выдал более 5 тысяч кредитов на «Семейные автомобили»

На сегодняшний день банк выдал уже более 5 тысяч кредитов по госпрограммам. Общая сумма выданных автокредитов составила 2,3 млрд рублей.
Обновлено в 09:21
Общество

Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога

Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Армия и оружие

Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Прометей»

Зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" будут превосходить С-400 "Триумф" по дальности стрельбы, рассказал военный эксперт Константин Сивков телеканалу "Звезда".
Обновлено в 11:35
Экономика

На рынках стало слишком тихо, даже страшно

По словам Марка Шпицнайджела, управляющего хедж-фондом, сыродела-любителя и профессионального «медведя» на фондовом рынке, инвесторы снова поверили в то, что тишь да гладь на рынках будет вечной, позабыв уроки прошлого.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Политика

Сотрудник МИД РФ сфотографировался с террористами в георгиевских лентах

Обновлено в 06:48
Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное