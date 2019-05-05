Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с РоссиейRT на русском вчера в 20:18

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

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