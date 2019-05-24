Медведчук вышел из переговоров по ДонбассуГазета.Ru 10:56

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.

с чего всё началось

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что он выходит из переговорного процесса с Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию "Взгляд". По его словам, он не видит смысла представлять интересы президента Украины Владимира Зеленского.

Медведчук вышел из переговоров по Донбассу

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