Политика
Медведчук вышел из переговоров по ДонбассуГазета.Ru 10:56
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что он выходит из переговорного процесса с Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию "Взгляд". По его словам, он не видит смысла представлять интересы президента Украины Владимира Зеленского.
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с чего всё началось
Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.Взгляд.ру06:00
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