Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНРLenta.ru 06:00
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:01, Вашингтон
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Политика
Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей
Государство продолжит развитие системы социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе
Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.
Обновлено в 08:23
Политика
В туалетах британского парламента нашли следы кокаина
Больше всего следов кокаина было обнаружено в туалете напротив бара, доступ к которому есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов.
Обновлено в 04:54
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России
Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Общество
Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти
В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".
Обновлено в 08:48
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.
Обновлено в 06:38
Авто
В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur
Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55
Авто
Назвали рублевые цены на обновленный Land Rover Discovery Sport
Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика
Захарова назвала украинских моряков заложниками Киева
Отказ Украины обсуждать с Россией вопрос освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков наглядно демонстрирует, что Киев использует их для шантажа Москвы.
Обновлено в 07:26
Политика
Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины
Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 08:31
Интернет
Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение
Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Пенсионерку госпитализировали после укуса гадюки в Подмосковье
Ну и, разумеется, его обжили змеи. Как позже рассказала сама пострадавшая, гадюка ее укусила, когда женщина потянулась за ягодами.
Обновлено 25 июня в 07:31
Шоу-бизнес
Пикантная Екатерина Гордон в бикини считает свою фигуру несовершенной
Поклонники давно просили у Кати Гордон фотографию в купальнике, и накануне юрист выполнила их обещание, опубликовав сразу несколько фотографий в бикини с пляжа.
Обновлено в 07:28
Авто
Калининград вошёл в топ-25 городов по числу автомобилей
Калининград занял 24-е место среди российских городов по числу легковых автомобилей.
Обновлено в 05:16
Кино
Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго
Американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер на 74-м году жизни.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Авто
Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе
Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод
Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Футбол
«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Эрнани
«Сантос» начал переговоры по поводу возможного перехода полузащитника «Зенита» Эрнани.
Обновлено в 08:02
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Музыка
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают вторую беременность Анастасии Костенко
Поклонники пары тут же стали поговаривать о возможной беременности Насти, а накануне в Сети появилась инсайдерская информация — Костенко действительно снова беременна.
Обновлено в 06:00
Наука
Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться
Ученые из Американского геофизического союза провели анализ предыдущих работ, посвященных нервной системе осьминогов, объединили их с собственными изысканиями и представили результаты в пресс-релизе, выпущенном к выступлению на Астробиологической научной конференции 2019 года, которая проходит с 24 по 28 июня в Сиэтле (США).
Обновлено вчера в 03:00