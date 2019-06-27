Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНРLenta.ru 06:00

В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
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Главы республик Донбасса согласились освободить четырех пленных

Вести.Ru06:50

В ЛНР назвали имена пленных, которых передадут Киеву

RT на русском07:47

Названы имена освобождаемых в Донбассе украинских пленных

Lenta.ru08:26

Лидер ДНР заявил, что подключение Медведчука к переговорам всегда приводило к результату

ТАСС07:41

Власти ДНР и ЛНР передадут Украине через Медведчука четверых пленных

Коммерсантъ05:40

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

РИА Новости07:26

Медведчук без ведома Зеленского договорился о передаче пленных в Донбассе

РБК06:26
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:01, Вашингтон

В ДНР и ЛНР отпустили четверых осужденных украинцев

КП - Беларусь08:28
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:01, Вашингтон
Политика

Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей

Государство продолжит развитие системы социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе

Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.
Обновлено в 08:23
Политика

В туалетах британского парламента нашли следы кокаина

Больше всего следов кокаина было обнаружено в туалете напротив бара, доступ к которому есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов.
Обновлено в 04:54
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Политика

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Общество

Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти

В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".
Обновлено в 08:48
Экономика

ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции

ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.
Обновлено в 06:38
Авто

В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur

Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55
Авто

Назвали рублевые цены на обновленный Land Rover Discovery Sport

Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия

В Петербурге со счетов клиентов банка украли 130 миллионов рублей

Обновлено в 08:43
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика

Захарова назвала украинских моряков заложниками Киева

Отказ Украины обсуждать с Россией вопрос освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков наглядно демонстрирует, что Киев использует их для шантажа Москвы.
Обновлено в 07:26
Политика

Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины

Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 08:31
Интернет

Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение

Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Пенсионерку госпитализировали после укуса гадюки в Подмосковье

Ну и, разумеется, его обжили змеи. Как позже рассказала сама пострадавшая, гадюка ее укусила, когда женщина потянулась за ягодами.
Обновлено 25 июня в 07:31
Шоу-бизнес

Пикантная Екатерина Гордон в бикини считает свою фигуру несовершенной

Поклонники давно просили у Кати Гордон фотографию в купальнике, и накануне юрист выполнила их обещание, опубликовав сразу несколько фотографий в бикини с пляжа.
Обновлено в 07:28
Авто

Калининград вошёл в топ-25 городов по числу автомобилей

Калининград занял 24-е место среди российских городов по числу легковых автомобилей.
Обновлено в 05:16
Кино

Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго

Американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер на 74-м году жизни.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Авто

Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе

Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод

Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Футбол

«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Эрнани

«Сантос» начал переговоры по поводу возможного перехода полузащитника «Зенита» Эрнани.
Обновлено в 08:02
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Музыка

Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке

Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают вторую беременность Анастасии Костенко

Поклонники пары тут же стали поговаривать о возможной беременности Насти, а накануне в Сети появилась инсайдерская информация — Костенко действительно снова беременна.
Обновлено в 06:00
Наука

Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться

Ученые из Американского геофизического союза провели анализ предыдущих работ, посвященных нервной системе осьминогов, объединили их с собственными изысканиями и представили результаты в пресс-релизе, выпущенном к выступлению на Астробиологической научной конференции 2019 года, которая проходит с 24 по 28 июня в Сиэтле (США).
Обновлено вчера в 03:00
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