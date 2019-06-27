Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНРLenta.ru 06:00

В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

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