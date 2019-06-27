Политика
Медведчук встретится с руководством ДНР и ЛНРiReactor 06:02
Глава общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук в ближайшее время намерен встретиться с руководством самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Он заявил, что «надо либо идти к миру, либо врать о мире».
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Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112.Украина», что в ближайшие часы пройдет встреча главы политсовета партии Виктора Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР.ТК Звезда05:49
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