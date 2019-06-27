Политика

Медведчук встретится с руководством ДНР и ЛНРiReactor 06:02

Глава общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук в ближайшее время намерен встретиться с руководством самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Он заявил, что «надо либо идти к миру, либо врать о мире».
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с чего всё началось
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112.Украина
», что в ближайшие часы пройдет встреча главы политсовета партии Виктора Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР.
ТК Звезда05:49

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iReactor06:02

Медведчук в ближайшие часы проведет встречу с руководством ДНР и ЛНР

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Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
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Футбол

Колобков: новый лимит на легионеров в РПЛ принят единогласно

Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет изменён.
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Технологии

В России запустят сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля

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Армия и оружие

Замглавы МЧС заявил о новых правилах в борьбе с катаклизмами в мире

Первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян заявил на церемонии закрытия учений спасательных служб "Сербия-2019" о новых правилах выстраивания взаимоотношений между странами в борьбе с природными и техногенными катаклизмами.
Обновлено в 10:44
Политика

Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков

Президент Украины добавил, что МИД не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам.
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Технологии

Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз

По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».
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Спорт

Памела Андерсон обвинила футболиста Рами в домашнем насилии

Обновлено в 10:48
Политика

В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера

В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 случайно спас коллегу

Обновлено в 02:51
Политика

Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замом

Министр обороны России Сергей Шойгу отказался комментировать информацию о том, что Юнус-Бек Евкуров, ушедший с поста главы Ингушетии, станет его заместителем.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности

Поклонники пары надеются, что Дмитрий и Анастасия вскоре объявят о новой беременности.
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Музыка

Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.
Обновлено вчера в 19:46
Экономика

Оценка роста ВВП США в I квартале сохранена на уровне 3,1%

Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в I квартале увеличились на 0,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Скончался худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Юрий Ошеров был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как упал в оркестровую яму В региональном Минкультуры сообщили о смерти художественного руководителя Саратовского театра юного зрителя Юрия Ошерова.
Обновлено в 05:59
Авто

Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе

Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Здоровье

Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний

В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
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Экономика

Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
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Политика

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Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
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Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России

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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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Вадим Зиновьевич Рабинович
Украинский политик
Украинский политический деятель, филантроп, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
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