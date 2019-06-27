Медведчук встретится с руководством ДНР и ЛНРiReactor 06:02

с чего всё началось

Глава общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук в ближайшее время намерен встретиться с руководством самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Он заявил, что «надо либо идти к миру, либо врать о мире».

Медведчук встретится с руководством ДНР и ЛНР

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Политика Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.

Футбол Колобков: новый лимит на легионеров в РПЛ принят единогласно Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет изменён.

Армия и оружие Замглавы МЧС заявил о новых правилах в борьбе с катаклизмами в мире Первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян заявил на церемонии закрытия учений спасательных служб "Сербия-2019" о новых правилах выстраивания взаимоотношений между странами в борьбе с природными и техногенными катаклизмами.

Политика Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков Президент Украины добавил, что МИД не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам.

Технологии Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».

Политика В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Политика Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замом Министр обороны России Сергей Шойгу отказался комментировать информацию о том, что Юнус-Бек Евкуров, ушедший с поста главы Ингушетии, станет его заместителем.

Шоу-бизнес Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности Поклонники пары надеются, что Дмитрий и Анастасия вскоре объявят о новой беременности.

Музыка Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.

Экономика Оценка роста ВВП США в I квартале сохранена на уровне 3,1% Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в I квартале увеличились на 0,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.

Происшествия Скончался худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму Юрий Ошеров был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как упал в оркестровую яму В региональном Минкультуры сообщили о смерти художественного руководителя Саратовского театра юного зрителя Юрия Ошерова.

Авто Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.

Политика Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.

Футбол Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Здоровье Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.

Происшествия Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.

Экономика Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.

Политика В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Политика Зариф назвал иллюзией идею о том, что война с Ираном будет короткой Министр иностранных дел Ирана назвал идею о том, что война против Тегерана будет короткой, иллюзией президента США Дональда Трампа.

Армия и оружие Генеральную репетицию «танкового вальса» показали с воздуха В Ростовской области, под Таганрогом, прошла генеральная тренировка динамического показа боевых возможностей современной военной техники для форума «Армия-2019».

Экономика Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.