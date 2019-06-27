Политика

Медведчук встретится с руководством ДНР и ЛНРiReactor 06:02

Глава общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук в ближайшее время намерен встретиться с руководством самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Он заявил, что «надо либо идти к миру, либо врать о мире».
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Не дождёшься: Украинский депутат потребовал выдачи пленных, обвинив Зеленского в бездействии

Царьград06:45

Медведчук встретится с руководством ДНР и ЛНР

iReactor06:02

Медведчук в ближайшие часы проведет встречу с руководством ДНР и ЛНР

NewInform05:58
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Происшествия

Стюардесса спасла пассажиров Ан-24 в Бурятии ценой переломанных ребер

Обновлено в 07:23
Кино

Вышел трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»

Обновлено в 09:57
Авто

Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Зеленский потребовал объяснений от Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Полиция отчиталась о задержании людей, которые облили фекалиями сборщиков подписей за выдвижение Любови Соболь

Три молодых и неработающих человека в возрасте от 20 до 26 лет свои действия объяснили тем, что поспорили между собой, кто обольет волонтера разведенным лошадиным навозом.
Обновлено в 10:03
Общество

Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля

«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:12
Политика

Памфилова не исключила отмены муниципальных выборов в Петербурге

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Петербурге могут отменить.
Обновлено в 09:49
Единоборства

Российский боец разорвал контракт с UFC из-за допинга

Российский боец Иван Штырков больше не будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 09:23
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг

Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:02
Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Политика

В МИДе ответили на продление санкций ЕС против России

В МИДе санкции против России считают незаконными, а продление экономических ограничений против страны, о чем сегодня сообщил Евросоюз, — «неконструктивными играми».
Обновлено в 09:59
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Политика

Зеленский заявил, что депутаты Рады сами виноваты в решении ПАСЕ по РФ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в решении Парламентской ассамблеи Совета Европы в полном объеме восстановить права делегации РФ виноваты депутаты Рады.
Обновлено в 10:12
Кино

Звезды «Игры престолов» пришли в ужас от себя в первом сезоне

Финальный сезон «Игры престолов» выходил на канале HBO с 14 апреля по 20 мая.
Обновлено в 05:35
Политика

Президента Туниса госпитализировали

Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Общество

Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч

В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Шоу-бизнес

Елена Темникова рассказала об отношениях Фадеева и Серябкиной

Обновлено в 10:20
Экономика

«Россети» выплатят дивиденды в размере 5 млрд рублей

В Москве 27 июня прошло годовое Общее собрание акционеров компании «Россети», где было решено выплатить акционерам свыше 5 миллиардов рублей дивидендов за I квартал текущего года.
Обновлено в 08:02
Политика

Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью

Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
Обновлено вчера в 23:15
Культура

Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке

Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Политика

Онищенко назвал Меркель «трудным пациентом»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, работающих с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 08:15
Происшествия

На строительном рынке Волгограда загорелся склад

"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 09:23
Общество

Госдума приняла закон об упрощении доступа инвалидов к инфраструктуре

Законопроектом вносятся изменения в положения КоАП РФ, регулирующие привлечение к административной ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Музыка

Умер лидер «Високосного года» Илья Калинников

Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие

В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS

Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Авто

Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе

Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:31
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
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