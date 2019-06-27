Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНРГазета.Ru 08:10
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Политика
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