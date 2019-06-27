Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в МинскеREGNUM 07:04
Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал объяснений от Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:37
Общество
Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля
«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:12
Наука
Египетские летучие собаки предпочли зрение эхолокации
Авторы работы пришли к выводу, что во многих ситуациях (как экспериментальных, так и в условиях, близких к естественным) летучие собаки предпочитают ориентироваться в пространстве по визуальной информации, если такая возможность есть; если освещение не позволяет разглядеть пространство, то эхолокация становится основным каналом получения информации.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Русская жена малайзийского экс-короля оставила новорожденного сына
Русская жена малайзийского экс-короля Оксана Воеводина прилетела в столицу, чтобы судить участниц конкурса "Краса России-2019", сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 09:50
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо
Следователи задержали уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве 27-летнего жителя Тольятти в ходе конфликта в одном из местных кафе, сообщает в четверг СУСК по региону.
Обновлено в 06:54
Кино
Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»
Обновлено в 09:13
Авто
Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе
Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:31
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Футбол
Гаджиев стал президентом ФК «Махачкала», Агаларов – главный тренер
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев стал президентом нового футбольного клуба «Махачкала».
Обновлено в 08:16
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.
Обновлено в 06:38
Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»
Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Происшествия
На строительном рынке Волгограда загорелся склад
"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 09:23
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Происшествия
Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае
В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Политика
ЕС продлил санкции против России
Лидеры ЕС приняли это решение единогласно. Речь идет об экономических санкциях, они продлены до 31 января 2020 года.
Обновлено в 08:25
Политика
Пушков прокомментировал предложение перенести столицу Украины из Киева
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение команды нового президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева.
Обновлено в 09:06
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд
Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:23
Политика
Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Общество
Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Экономика
Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов
Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Политика
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20
Обновлено в 06:23
Происшествия
В действиях ударившей женщину судьи не нашли хулиганства
Следственное управление СКР по Краснодарскому краю отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению местной жительницы Людмилы Пономаренко, которая просила наказать судью Динского районного суда Светлану Дубовик.
Обновлено в 03:58