Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в МинскеREGNUM 07:04

Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
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Глава ЛНР объявил имена передаваемых Киеву пленных

РБК09:16

Главы республик Донбасса согласились освободить четырех пленных

Вести.Ru06:50

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

РИА Новости07:26

Власти ДНР и ЛНР передадут Украине через Медведчука четверых пленных

Коммерсантъ05:40

Медведчук договорился с главами ДНР и ЛНР об одностороннем освобождении четырех пленных

ТАСС09:30

ДНР и ЛНР согласились передать Украине нескольких пленных

RT на русском09:27

Названы имена освобождаемых в Донбассе украинских пленных

Lenta.ru08:26
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон

В ДНР и ЛНР отпустили четверых осужденных украинцев

КП - Беларусь08:28
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон
Политика

Зеленский потребовал объяснений от Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:37
Общество

Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля

«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:12
Наука

Египетские летучие собаки предпочли зрение эхолокации

Авторы работы пришли к выводу, что во многих ситуациях (как экспериментальных, так и в условиях, близких к естественным) летучие собаки предпочитают ориентироваться в пространстве по визуальной информации, если такая возможность есть; если освещение не позволяет разглядеть пространство, то эхолокация становится основным каналом получения информации.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Русская жена малайзийского экс-короля оставила новорожденного сына

Русская жена малайзийского экс-короля Оксана Воеводина прилетела в столицу, чтобы судить участниц конкурса "Краса России-2019", сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 09:50
Авто

Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо

Следователи задержали уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве 27-летнего жителя Тольятти в ходе конфликта в одном из местных кафе, сообщает в четверг СУСК по региону.
Обновлено в 06:54
Кино

Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»

Обновлено в 09:13
Авто

Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе

Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:31
Общество

Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч

В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Футбол

Гаджиев стал президентом ФК «Махачкала», Агаларов – главный тренер

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев стал президентом нового футбольного клуба «Махачкала».
Обновлено в 08:16
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Экономика

ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции

ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.
Обновлено в 06:38
Экономика

Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»

Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Происшествия

На строительном рынке Волгограда загорелся склад

"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 09:23
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Политика

ЕС продлил санкции против России

Лидеры ЕС приняли это решение единогласно. Речь идет об экономических санкциях, они продлены до 31 января 2020 года.
Обновлено в 08:25
Политика

Пушков прокомментировал предложение перенести столицу Украины из Киева

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение команды нового президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева.
Обновлено в 09:06
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд

Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:23
Политика

Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Общество

Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Экономика

Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов

Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Политика

Трамп прибыл в Осаку на саммит G20

Обновлено в 06:23
Происшествия

В действиях ударившей женщину судьи не нашли хулиганства

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению местной жительницы Людмилы Пономаренко, которая просила наказать судью Динского районного суда Светлану Дубовик.
Обновлено в 03:58
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