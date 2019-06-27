Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в МинскеREGNUM 07:04

Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске

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