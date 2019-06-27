Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНРLenta.ru 06:00
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Футбол
«Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге
Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб получил право сыграть в регулярном чемпионате Евролиги-2019/20.
Обновлено в 14:41
Религия
Константинополь отказался признавать черногорских раскольников
Патриарх Константинопольский Варфоломей направил президенту Черногории Мило Джукановичу письмо, оповестив политика, что Вселенская патриархия признает в данной балканской стране только митрополию Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви (СПЦ), возглавляемую митрополитом Амфилохием.
Обновлено в 13:56
Политика
ДНР откроет пятый пункт пропуска у линии разграничения
Власти ДНР намерены открыть новый контрольно-пропускной пункт у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 05:43
Здоровье
Онкологи рассказали, как снизить риск развития рака груди
Онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко рассказал, что женщины могут снизить риск развития рака груди.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Политика
В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера
В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Политика
«Злостные нарушители». Климкин бессильно взбесился в ответ на дипломатическую ноту России
Недавний двухдневный ультиматум главы МИД Украины по украинским морякам, арестованным после провокации в Керченском проливе, Павла Климкина в адрес Москвы продолжился дипломатическим ответом с нашей стороны.
Обновлено в 01:47
Политика
Путин: История с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек
История с отравлением Скрипалей не стоит того, чтобы разрушать межгосударственные отношения, в ней должны разобраться спецслужбы.
Обновлено в 15:14
Хоккей
На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе
Во время визита российского форварда Артемия Панарина в Нью-Йорк на видеокубе домашней арены клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Медисон-сквер-гарден» — было выведено изображение нападающего с подписью: «Добро пожаловать, Артемий».
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
В Кремле состоялся прием в честь выпускников военных академий
На приём были приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Росгвардии и ФСИН России.
Обновлено в 10:10
Авто
В Россию возвращаются автомобили Ravon
Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Гаджеты
Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения
Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты.
Обновлено в 12:09
Авто
Skoda сделала Kodiaq RS для полиции
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на $750 млрд
Сенат Конгресса США в четверг одобрил проект американского военного бюджета на $750 млрд на 2020-й финансовый год, который начинается 1 октября.
Обновлено в 15:14
Политика
Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения
Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено в 15:59
Наука
Мозоли на ногах не стоит торопиться удалять
Исследователи обнаружили, что мозоли обеспечивают защиту ног во время ходьбы, без ущерба для тактильной чувствительности.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили
Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Началось: К офису Зеленского принесли гроб
К офису президента Владимира Зеленского принесли гроб, акцию назвали «Похороны Конституции».
Обновлено в 13:41
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Клара Новикова сделала заявление насчет онкологии
Звезда "Аншлага" Клара Новикова ответила на слухи о том, что у нее нашли онкологическое заболевание и поэтому она якобы избегает публики.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса
После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено в 13:40