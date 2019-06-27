Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНРLenta.ru 06:00
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:01, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:01, Вашингтон
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе
Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Политика
Подтверждена встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в японском городе Осаке, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Названа предварительная причина крушения Ан-24 в Бурятии
Источник сообщил, что причиной жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске стал отказ двигателя самолета.
Обновлено в 06:08
Политика
Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Футбол
«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Эрнани
«Сантос» начал переговоры по поводу возможного перехода полузащитника «Зенита» Эрнани.
Обновлено в 08:02
Общество
Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти
В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".
Обновлено в 08:48
Музыка
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS
Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Общество
Екатеринбуржцам под храм святой Екатерины предложили три участка
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Госдума приняла закон об упрощении доступа инвалидов к инфраструктуре
Законопроектом вносятся изменения в положения КоАП РФ, регулирующие привлечение к административной ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Путешествия
Туроператор New Travelers прекратит деятельность
Туроператор New Travelers вступил в ассоциацию «Турпомощь» в декабре 2017 года, в апреле 2018 года — начал операционную деятельность.
Обновлено в 07:17
Футбол
Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
Обновлено в 01:44
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено 24 июня в 09:05
Космос
Ученые раскрыли секрет рождения Земли и других планет
Обновлено в 03:39
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Киев усилил подразделения ВСУ у Сокольников снайперами
Офицер пресс-службы отметил, что в связи с этим оборонное ведомство Республики не исключает проведения провокаций со стороны ВСУ на данном направлении.
Обновлено в 08:12
Авто
В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur
Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55
Общество
В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Пикантная Екатерина Гордон в бикини считает свою фигуру несовершенной
Поклонники давно просили у Кати Гордон фотографию в купальнике, и накануне юрист выполнила их обещание, опубликовав сразу несколько фотографий в бикини с пляжа.
Обновлено в 07:28
Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»
Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Общество
В Брянске оштрафовали девушку за танец на Кургане Бессмертия
Решение о наказании за проявление неуважения в форме танца в России приняли впервые.
Обновлено в 02:36
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России
Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27