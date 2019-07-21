Политика
Медведчук: соглашение с ЕС уничтожило экономику УкраиныВести.Ru 09:45
Обнищание Украины произошло из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. И вряд ли страна станет конкурентоспособной в ближайшие 10-15 лет, написал он твит.
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с чего всё началось
Медведчук также отметил в своем Twitter, что так называемое взаимодействие Украины с ЕС приведет к росту цен, падению производства и одновременно росту безработицы в стране.ТК Звезда10:07
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