с чего всё началось

Украина, заключившая Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом, «стала нищей». Об этом написал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в соцсети Twitter.

Медведчук о соглашении с ЕС: Украина стала нищей

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Политика Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.

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Происшествия Суд арестовал напавшего на пассажиров метро в Петербурге В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который обвиняется в нападении с ножом на двух пассажиров Петербургского метрополитена.

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Общество British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.

Армия и оружие Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200 РБК-2200 используется в нескольких вариантах: в составе модульных ВК (водолазных комплексов),стационарных ВК для учебно-тренировочных занятий, а также для упомянутого оказания медпомощи в спецорганизациях Минобороны РФ.

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Футбол Попов: «Жаль, что на полную катушку включились только в концовке» С одной стороны, рад, что ушли от поражения, а, с другой - могли ведь и победить. Жаль, что на полную катушку включились только в концовке.

Политика Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2 Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).

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Политика Зеленский рассказал, какой законопроект рассмотрит новая Рада Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная рада нового созыва рассмотрит одним из первых законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Наука Ученые назвали простой способ хорошо выспаться Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.

Политика Депутаты-русофобы не прошли в Раду – журналистка Украинская журналистка Ксения Василенко, известная под псевдонимом Соня Кошкина, рассказала, кто из депутатов не пройдет в Раду Она отдельно подчеркнула, что данные экзитполов предварительные.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.