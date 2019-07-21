Политика
Медведчук о соглашении с ЕС: Украина стала нищейREGNUM 11:57
Украина, заключившая Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом, «стала нищей». Об этом написал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в соцсети Twitter.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Медведчук также отметил в своем Twitter, что так называемое взаимодействие Украины с ЕС приведет к росту цен, падению производства и одновременно росту безработицы в стране.ТК Звезда10:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
Политика
ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей.
Обновлено в 09:59
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Политика
Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером
Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.
Обновлено в 10:13
Политика
Бердымухамедов оказался жив и поздравил медиков Туркмении с праздником
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, ложно «похороненный» некоторыми СМИ в воскресенье, поздравил работников здравоохранения и медицинской промышленности с профессиональным праздником.
Обновлено в 11:46
Политика
Член Мосгоризбиркома ответил на ультиматум Навального
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
Депай выпустил клип, в котором снялся хавбек «Краснодара» де Вильена
В клипе снялись его соотечественники — полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена и хавбек «Ромы» Джастин Клюйверт.
Обновлено в 11:50
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Суд арестовал напавшего на пассажиров метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который обвиняется в нападении с ножом на двух пассажиров Петербургского метрополитена.
Обновлено в 09:19
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир
Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 03:37
Футбол
Сборная России по пляжному футболу обыграла эстонцев в матче отбора ЧМ
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие
Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200
РБК-2200 используется в нескольких вариантах: в составе модульных ВК (водолазных комплексов),стационарных ВК для учебно-тренировочных занятий, а также для упомянутого оказания медпомощи в спецорганизациях Минобороны РФ.
Обновлено в 11:09
Экономика
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:41
Футбол
Попов: «Жаль, что на полную катушку включились только в концовке»
С одной стороны, рад, что ушли от поражения, а, с другой - могли ведь и победить. Жаль, что на полную катушку включились только в концовке.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Опубликован первый экзит-пол с выборов в Раду
Обновлено в 07:39
Экономика
На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу
Обновлено вчера в 15:45
Единоборства
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
Обновлено в 03:54
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Израильский министр: Мы два года убиваем иранцев
В Израиле министр регионального сотрудничества, комментируя инцидент с задержанием Ираном британского танкера заявил, заявил, что Израиль является единственным государством, которое последние два года убивает иранцев.
Обновлено в 08:52
Политика
Зеленский рассказал, какой законопроект рассмотрит новая Рада
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная рада нового созыва рассмотрит одним из первых законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Американский авианосец понёс первые потери вблизи берегов Ирана
Американский телеканал CNN сообщил об инциденте, который произошел вблизи берегов Ирана.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Политика
Депутаты-русофобы не прошли в Раду – журналистка
Украинская журналистка Ксения Василенко, известная под псевдонимом Соня Кошкина, рассказала, кто из депутатов не пройдет в Раду Она отдельно подчеркнула, что данные экзитполов предварительные.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Авто
Продажи автомобилей KIA с пробегом в июне выросли на 26%
Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам июня реализовали 684 таких машины, что на 26% больше по сравнению с результатом годичной давности.
Обновлено в 09:30