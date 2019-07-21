Политика

Медведчук о соглашении с ЕС: Украина стала нищейREGNUM 11:57

Украина, заключившая Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом, «стала нищей». Об этом написал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в соцсети Twitter.
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Медведчук также отметил в своем Twitter
, что так называемое взаимодействие Украины с ЕС приведет к росту цен, падению производства и одновременно росту безработицы в стране.
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Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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