Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по ДонбассуИзвестия 04:38

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.

Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу

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Общество Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн» Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.

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