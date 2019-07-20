Я считаю, что договориться с Россией можно и нужно. Но только не с позиции шантажа или ультиматума. И не с протянутой рукой, когда украинские власти клянчат усиления санкций против России.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что договориться с Россией можно и нужно, но не с позиции шантажа или ультиматума.

Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией

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