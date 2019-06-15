Политика

Медведчук рассказал «самый страшный» факт о ЗеленскомИзвестия 18:54

Часть украинцев уже видит превращение президента Украины Владимира Зеленского в своего предшественника Петра Порошенко, и это самое страшное, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Медведчук озвучил «самый страшный» факт о Зеленском

ФАН19:37

Медведчук заявил, что украинцы видят в Зеленском Петра Порошенко

Аргументы и Факты18:06

Медведчук рассказал «самый страшный» факт о Зеленском

Известия18:54

Медведчук раскрыл «самый страшный» факт о Зеленском

News.ru18:37

Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко

Life.ru19:30

«Самый страшный» факт о Зеленском обнародовал Медведчук

РЕН ТВ18:03
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Общество

Гороскоп на 15 июня: День обещает быть непредсказуемым, но успешным

Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие

США опубликовали «видеодоказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено в 08:28
Происшествия

В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину

Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено в 14:51
Происшествия

В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
Обновлено в 14:37
Политика

Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА

Обновлено в 11:50
Политика

Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян

Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено в 19:25
Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Обновлено в 10:54
Экономика

«Газпром нефть» назвала целью выход на дивиденды в 50% от прибыли

"Газпром нефть" ставит цель - выйти в 2019-2021 годах на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Технологии

Крупнейший в мире самолёт продают за $400 млн

Экспериментальный самолёт-катамаран Stratolaunch, разработанный для воздушного запуска ракет-носителей, продаётся за $400 миллионов, сообщил канал CNBC.
Обновлено в 19:34
Энергетика

Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять лет

Добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн барр. в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять лет, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Обновлено в 05:14
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным

В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне

Обновлено в 13:40
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Общество

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие

Военная разведка США вновь обвинила РФ в проведении ядерных испытаний

Соединенные Штаты Америки вновь обвинили Россию в проведении тайных ядерных испытаний, пишет в пятницу газета The Washington Post.
Обновлено в 04:26
Политика

Глава МИД Мексики: Торговая война с США ввергла бы страну в кризис

Возможная торговая война с США могла бы обернуться для Мексики настоящим кризисом.
Обновлено в 16:50
Авто

Renault готовит новое поколение минивэна Espace

Французская автомобилестроительная компания Renault тестирует новое поколение минивэна Espace.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером

Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
Обновлено в 07:22
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Украинский поэт. Член Национального союза писателей Украины, АУП.
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