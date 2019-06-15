Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуИзвестия вчера в 17:00

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Здоровье Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.

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Общество Облачная погода с кратковременными дождями ждет москвичей 15 июня В субботу, 15 июня, синоптики прогнозируют в Москве и области облачную погоду с прояснениями и дождями. Об этом сообщает «Метеоновости».

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Политика Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

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Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.

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Политика Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.