Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуИзвестия вчера в 17:00

Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев», - сказал он в эфире телеканала NewsOne
 и отметил, что президент РФ заявлял о намерении восстановить отношения с Украиной.
Аргументы и Фактывчера в 20:08

Подробнее о событии

Стало известно, как Путин относится к Зеленскому

РЕН ТВвчера в 19:29

Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому

РБКвчера в 20:43

Медведчук прояснил отношение Путина к Зеленскому

Газета.Ruвчера в 19:53

В Киеве рассказали об отношении Путина к Зеленскому

Lenta.ruвчера в 21:44

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

RT на русскомвчера в 19:18

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

РИА Новостивчера в 18:42

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Известиявчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:07, Вашингтон
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки

Обновлено в 03:53
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человек

Обновлено в 01:12
Здоровье

Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой

Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Происшествия

На северо-востоке Москвы у пенсионера украли более 4 млн рублей

Неизвестный обокрал пенсионера на Угличской улице на северо-востоке Москвы, забрав из его квартиры более 4 млн рублей.
Обновлено в 03:23
Общество

В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол

Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки

Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч

ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.
Обновлено в 02:23
Политика

Почему Порошенко проиграл выборы, рассказал Яценюк

Бывший премьер Украины Арсений Яценюк назвал причину проигрыша на выборах бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:17
Общество

Облачная погода с кратковременными дождями ждет москвичей 15 июня

В субботу, 15 июня, синоптики прогнозируют в Москве и области облачную погоду с прояснениями и дождями. Об этом сообщает «Метеоновости».
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкеры

Обновлено вчера в 23:49
Авто

Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России

В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:49
Политика

Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года

Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Airbus в аэропорту Краснодара задел хвостом полосу при посадке

Пассажирский авиалайнер Airbus A319, летевший из московского аэропорта Домодедово, во время второго захода на взлетно-посадочную полосу аэропорта Краснодара Пашковский задел хвостом землю.
Обновлено в 03:44
Финансы

Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года

Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено вчера в 13:06
Общество

На восток Франции надвигается сильный шторм

«Оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности объявлен метеорологами во Франции из-за надвигающегося шторма.
Обновлено в 03:51
Происшествия

«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер

Обновлено вчера в 11:46
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Политика

Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской.
Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес

Анжела Левайн рассекретила тайный роман принца Гарри

Завесу над одним из наиболее интересных фактов в отношениях между принцем и актрисой приподняла Анжела Левайн, в свое время написавшая книгу о британской королевской семье, которая тут же стала мировым бестселлером.
Обновлено в 01:55
Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину

Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса

На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол

В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и Рассказов

Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов заявил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе.
Обновлено в 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное