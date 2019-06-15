Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуRT на русском 19:18

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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В Киеве рассказали об отношении Путина к Зеленскому

Lenta.ru21:44

Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому

РБК20:43

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

РИА Новости18:42

Стало известно, как Путин относится к Зеленскому

РЕН ТВ19:29

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

RT на русском19:18

Медведчук прояснил отношение Путина к Зеленскому

Газета.Ru19:53

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Известия17:00
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Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
Обновлено в 20:14
Футбол

Дзюба вспомнил о пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил о забитом пенальти в ворота испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Обновлено в 15:12
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Культура

Роскомнадзор рассмотрит просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»

Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль», с которым в ведомство обращалась партия «Коммунисты России».
Обновлено в 13:09
Космос

В ближайшем будущем будет возможно строить космические станции внутри астероидов

Исследователи Венского университета заявили, что в ближайшем будущем люди смогут строить космические станции (КС) внутри крупных астероидов, летающих вокруг Земли.
Обновлено в 18:18
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество

Гиблое место: почему рестораторы постоянно сбегают с одних и тех же точек Екатеринбурга

В Екатеринбурге есть несколько мест, где постоянно открываются новые заведения, но спустя какое-то время на двери появляются надпись «Закрыто» и растяжка «Сдаётся в аренду».
Обновлено в 09:32
Политика

Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе

Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
Обновлено в 17:20
Экономика

Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в Харбине

Торжественная церемония, посвященная открытию деловой программы VI Российско-китайского ЭКСПО, состоялась в пятницу в Международном выставочном центре в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 13:53
Экономика

Почти треть военных хотят открыть свой бизнес после окончания службы - Промсвязьбанк

Почти треть военнослужащих хотят открыть собственный бизнес после ухода в запас и больше половины из них заинтересованы в соответствующем обучении, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин.
Обновлено в 20:25
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество

Журналисты пришли к выводу, что ИИ пока не может их заменить

Участники 6-го Всемирного конгресса информагентств пришли к выводу, что искусственный интеллект (ИИ) может помочь в работе СМИ, но пока не в состоянии заменить журналиста.
Обновлено в 20:12
Происшествия

Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне

Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено в 15:44
Общество

Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено в 18:36
Политика

Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян

«Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.
Обновлено в 21:28
Культура

Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим

Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова

Обновлено в 04:11
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии

В Панчево начались совместные тактические учения России, Белоруссии и Сербии «Славянское братство», сообщило сербское минобороны.
Обновлено в 20:40
Происшествия

В центре Москвы автомобиль упал в реку

В Москве напротив стадиона "Лужники" автомобиль упал в реку, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел на Новодевичьей набережной.
Обновлено в 21:10
Транспорт

В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен

Разрабатываемый ГОСТ по возможности увеличения скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс в России до 130 километров в час носит рекомендательный характер и пока вводиться не будет, сообщил РИА Новости представитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Обновлено в 07:34
Здоровье

Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре

В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах появилась ссылка на сайт с социальной рекламой, в специфической манере призывающей женщин не делать аборты и рожать.
Обновлено в 10:57
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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