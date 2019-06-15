Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуRT на русском 19:18

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

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