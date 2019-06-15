Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуRT на русском 19:18
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:02, Вашингтон
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
Обновлено в 20:14
Футбол
Дзюба вспомнил о пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил о забитом пенальти в ворота испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Культура
Роскомнадзор рассмотрит просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль», с которым в ведомство обращалась партия «Коммунисты России».
Обновлено в 13:09
Космос
В ближайшем будущем будет возможно строить космические станции внутри астероидов
Исследователи Венского университета заявили, что в ближайшем будущем люди смогут строить космические станции (КС) внутри крупных астероидов, летающих вокруг Земли.
Обновлено в 18:18
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество
Гиблое место: почему рестораторы постоянно сбегают с одних и тех же точек Екатеринбурга
В Екатеринбурге есть несколько мест, где постоянно открываются новые заведения, но спустя какое-то время на двери появляются надпись «Закрыто» и растяжка «Сдаётся в аренду».
Обновлено в 09:32
Политика
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
Обновлено в 17:20
Экономика
Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в Харбине
Торжественная церемония, посвященная открытию деловой программы VI Российско-китайского ЭКСПО, состоялась в пятницу в Международном выставочном центре в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 13:53
Экономика
Почти треть военных хотят открыть свой бизнес после окончания службы - Промсвязьбанк
Почти треть военнослужащих хотят открыть собственный бизнес после ухода в запас и больше половины из них заинтересованы в соответствующем обучении, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин.
Обновлено в 20:25
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Журналисты пришли к выводу, что ИИ пока не может их заменить
Участники 6-го Всемирного конгресса информагентств пришли к выводу, что искусственный интеллект (ИИ) может помочь в работе СМИ, но пока не в состоянии заменить журналиста.
Обновлено в 20:12
Происшествия
Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне
Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено в 15:44
Общество
Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено в 18:36
Политика
Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян
«Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.
Обновлено в 21:28
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии
В Панчево начались совместные тактические учения России, Белоруссии и Сербии «Славянское братство», сообщило сербское минобороны.
Обновлено в 20:40
Происшествия
В центре Москвы автомобиль упал в реку
В Москве напротив стадиона "Лужники" автомобиль упал в реку, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел на Новодевичьей набережной.
Обновлено в 21:10
Транспорт
В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен
Разрабатываемый ГОСТ по возможности увеличения скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс в России до 130 километров в час носит рекомендательный характер и пока вводиться не будет, сообщил РИА Новости представитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Обновлено в 07:34
Здоровье
Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре
В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах появилась ссылка на сайт с социальной рекламой, в специфической манере призывающей женщин не делать аборты и рожать.
Обновлено в 10:57