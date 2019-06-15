Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуИзвестия 17:00
Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:34, Вашингтон
Происшествия
Умер участник массовой драки в селе под Пензой
Обновлено в 15:29
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено в 22:53
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Футбол
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки
Обновлено в 23:24
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено в 15:27
Футбол
Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019
Сборная Эквадора завоевала бронзовые награды молодежного чемпионата мира (U20), обыграв в матче за третье место команду Италии — 1:0 д.в. В основное время матча счет не был открыт, игра перешла в экстра-таймы, где на 105-й минуте Мина Ричард забил единственный гол.
Обновлено в 17:21
Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Путешествия
Independent (Великобритания): почему я люблю летать «Международными авиалиниями Украины», самой странной авиакомпанией в мире (The Independent)
Всем, кто любит перед взлетом выпить, не повезло: когда пассажиры рейса PS114 проходят сразу в зону вылета, бары, рестораны и залы ожидания аэропорта уже закрыты на ночь.
Обновлено в 21:08
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».
Обновлено в 04:39
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Международные учения "Славянское братство-2019" с участием Сербии, России и Белоруссии начались в сербском Панчево, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 23:04
Политика
Трамп: Китай в конечном счете заключит торговое соглашение с США
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что китайские власти в итоге заключат соглашение по торговым вопросам с США.
Обновлено в 19:35
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Футбол
Суарес: после вылета от «Ливерпуля» мне хотелось исчезнуть
Обновлено в 16:29
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Религия
16 июня 2019-го православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник – день Святой Троицы, Пятидесятницу отпразднует Православная Церковь в воскресенье 16 июня 2019 года.
Обновлено 12 июня в 05:00
Культура
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала "Чернобыль", с которым в ведомство обращалась партия "Коммунисты России", и принял его к рассмотрению.
Обновлено в 12:50
Кино
Новое шоу о кино «Камера. Мотор. Страна» с Юлией Меньшовой стартует на Первом канале
Обновлено в 06:06
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено в 23:08
Общество
Гиблое место: почему рестораторы постоянно сбегают с одних и тех же точек Екатеринбурга
В Екатеринбурге есть несколько мест, где постоянно открываются новые заведения, но спустя какое-то время на двери появляются надпись «Закрыто» и растяжка «Сдаётся в аренду».
Обновлено в 09:32
Общество
В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы
Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.
Обновлено в 08:36
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Политика
Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
СБУ назвала имена «российских военных», сбивших украинский Ил-76
В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году.
Обновлено в 09:41