Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуИзвестия 17:00

Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
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В Киеве рассказали об отношении Путина к Зеленскому

Lenta.ru21:44

Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому

РБК20:43

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Известия17:00

Стало известно, как Путин относится к Зеленскому

РЕН ТВ19:29

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

RT на русском19:18

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

РИА Новости18:42

Медведчук прояснил отношение Путина к Зеленскому

Газета.Ru19:53
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Происшествия

Умер участник массовой драки в селе под Пензой

Обновлено в 15:29
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено в 22:53
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Футбол

Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки

Обновлено в 23:24
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено в 15:27
Футбол

Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019

Сборная Эквадора завоевала бронзовые награды молодежного чемпионата мира (U20), обыграв в матче за третье место команду Италии — 1:0 д.в. В основное время матча счет не был открыт, игра перешла в экстра-таймы, где на 105-й минуте Мина Ричард забил единственный гол.
Обновлено в 17:21
Происшествия

Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне

Обновлено в 13:40
Экономика

Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Путешествия

Independent (Великобритания): почему я люблю летать «Международными авиалиниями Украины», самой странной авиакомпанией в мире (The Independent)

Всем, кто любит перед взлетом выпить, не повезло: когда пассажиры рейса PS114 проходят сразу в зону вылета, бары, рестораны и залы ожидания аэропорта уже закрыты на ночь.
Обновлено в 21:08
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».
Обновлено в 04:39
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие

В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»

Международные учения "Славянское братство-2019" с участием Сербии, России и Белоруссии начались в сербском Панчево, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 23:04
Политика

Трамп: Китай в конечном счете заключит торговое соглашение с США

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что китайские власти в итоге заключат соглашение по торговым вопросам с США.
Обновлено в 19:35
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Футбол

Суарес: после вылета от «Ливерпуля» мне хотелось исчезнуть

Обновлено в 16:29
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Религия

16 июня 2019-го православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник – день Святой Троицы, Пятидесятницу отпразднует Православная Церковь в воскресенье 16 июня 2019 года.
Обновлено 12 июня в 05:00
Культура

Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»

Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала "Чернобыль", с которым в ведомство обращалась партия "Коммунисты России", и принял его к рассмотрению.
Обновлено в 12:50
Кино

Новое шоу о кино «Камера. Мотор. Страна» с Юлией Меньшовой стартует на Первом канале

Обновлено в 06:06
Политика

Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй

Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено в 23:08
Общество

Гиблое место: почему рестораторы постоянно сбегают с одних и тех же точек Екатеринбурга

В Екатеринбурге есть несколько мест, где постоянно открываются новые заведения, но спустя какое-то время на двери появляются надпись «Закрыто» и растяжка «Сдаётся в аренду».
Обновлено в 09:32
Общество

В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы

Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.
Обновлено в 08:36
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Политика

Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Армия и оружие

СБУ назвала имена «российских военных», сбивших украинский Ил-76

В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году.
Обновлено в 09:41
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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