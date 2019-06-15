Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуГазета.Ru 04:23

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.
Читать в источнике
с чего всё началось
— Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку — как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев, — сказал
 он в эфире телеканала NewsOne.
Life.ru00:27

Подробнее о событии

Стало известно, как Путин относится к Зеленскому

РЕН ТВвчера в 19:29

В Киеве рассказали об отношении Путина к Зеленскому

Lenta.ruвчера в 21:44

Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому

РБКвчера в 20:43

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Газета.Ru04:23

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

RT на русскомвчера в 19:18

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

РИА Новостивчера в 18:42

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Известиявчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Происшествия

СК опубликовал видео задержания троих участников драки в Чемодановке

Обновлено в 06:45
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено вчера в 10:44
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

В Польше легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу

Обновлено в 07:51
Экономика

ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

"Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в "Сколково".
Обновлено в 05:33
Наука

Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.
Обновлено 13 июня в 09:01
Авто

Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России

Обновлено в 04:00
Происшествия

Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Культура

Джеймсу Белуши — 65

15 июня американский актёр и комик Джеймс Белуши отмечает 65-летие.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Происшествия

Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Футбол

Джампаоло покинул «Сампдорию». Он станет следующим тренером «Милана»

Ожидается, что новым главным тренером «Сампдории» станет бывший наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо.
Обновлено в 06:25
Интернет

В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества

Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Футбол

Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)

В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Политика

В Урдоме жители записали обращение к Путину

Жители Архангельской области и Республики Коми записали видеообращение на «прямую линию» Президента России, которая пройдёт 20 июня.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине

Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине.
Обновлено в 07:31
Спорт

Афанасьева выиграла ЧР по ходьбе на 50 км с мировым рекордом

Обновлено в 07:25
Политика

Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя

Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
Обновлено вчера в 19:47
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Футбол

Фабрегас: «Месси может получить „Золотой мяч“»

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас оценил шансы нападающего "Барселоны" Лионеля Месси на получение "Золотого мяча".
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Происшествия

Унизивший россиян звезда «Универа» задержан в центре Москвы

Обновлено в 07:25
Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В Ленобласти грузовик въехал в остановку общественного транспорта

Обновлено в 07:33
Происшествия

СБУ заявила о выявленной контрабанде топлива в Луганскую область из РФ

Сотрудники службы обнаружили незаконный подземный трубопровод во дворе одного из частных домов Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили незаконный подземный трубопровод в Луганской области, по которому поступало дизельное топливо.
Обновлено в 08:06
Политика

СМИ: в Японии не согласны с мнением США о причастности Ирана к нападениям на танкеры

Правительство Японии не согласно с утверждениями США о причастности Ирана к недавним нападениям на танкеры в Оманском заливе и попросило у Вашингтона дополнительных доказательств на этот счет.
Обновлено в 07:54
Авто

Интересные представители испанского автопрома

Автомобили, которые выпускают испанские компании, не так известны в мире, тем не менее, есть целый ряд интересных испанских брендов, которые выпускают продукцию высокого качества.
Обновлено в 08:30
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное