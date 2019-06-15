Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуГазета.Ru 04:23

с чего всё началось

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.

Политика Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Экономика ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты "Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в "Сколково".

Наука Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.

Происшествия Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.

Культура Джеймсу Белуши — 65 15 июня американский актёр и комик Джеймс Белуши отмечает 65-летие.

Происшествия Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Интернет В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.

Футбол Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет) В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.

Политика В Урдоме жители записали обращение к Путину Жители Архангельской области и Республики Коми записали видеообращение на «прямую линию» Президента России, которая пройдёт 20 июня.

Происшествия Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине.

Политика Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).

Кино Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Происшествия Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.

Футбол Фабрегас: «Месси может получить „Золотой мяч“» Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас оценил шансы нападающего "Барселоны" Лионеля Месси на получение "Золотого мяча".

Общество В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.

Происшествия СБУ заявила о выявленной контрабанде топлива в Луганскую область из РФ Сотрудники службы обнаружили незаконный подземный трубопровод во дворе одного из частных домов Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили незаконный подземный трубопровод в Луганской области, по которому поступало дизельное топливо.

Политика СМИ: в Японии не согласны с мнением США о причастности Ирана к нападениям на танкеры Правительство Японии не согласно с утверждениями США о причастности Ирана к недавним нападениям на танкеры в Оманском заливе и попросило у Вашингтона дополнительных доказательств на этот счет.

Авто Интересные представители испанского автопрома Автомобили, которые выпускают испанские компании, не так известны в мире, тем не менее, есть целый ряд интересных испанских брендов, которые выпускают продукцию высокого качества.