Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуГазета.Ru 04:23

с чего всё началось

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Армия и оружие Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».

Гаджеты MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.

Общество Сын Алибасова решил вывезти отца из России Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

Происшествия Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Теннис Хачанов хотел бы сыграть с Сафиным Хачанов объяснил, что это был один из его любимых теннисистов в то время и он хотел бы сыграть против него.

Армия и оружие Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.

Кино Брэдли Купер заменит Леонардо ДиКаприо на «Аллее кошмаров» Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.

Происшествия Иван Голунов рассказал, что опасается оперативников МВД и генералов, уволенных после его освобождения Голунов добавил, что на допросе в УВД по ЗАО у следователя Игоря Лопатина он дал показания против оперативников, которые его избили.

Происшествия В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.

Происшествия Российские туристы пострадали в ДТП в Турции В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.

Шоу-бизнес Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой Как рассказала биограф британской монаршей семьи Анджела Левин, Гарри был увлечен моделью компании Burberry Сарой Джеклин.

Политика Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.

Транспорт Построен первый железнодорожный путь Крымского моста Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с полуострова на материк, передает инфоцентр "Крымский мост".

Экономика Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).

Армия и оружие Замглавы Минобороны вручил лейтенантские погоны выпускникам Военного университета Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в церемонии выпуска офицеров Военного университета Минобороны РФ.

Политика США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.

Футбол Украина — Южная Корея: прогнозы букмекеров на финал молодежного чемпионата мира 15 июня в финале молодежного чемпионата мира по футболу сыграют сборные Украины и Южной Кореи.

Кино Юлия Пересильд зажгла на «Кинотавре» Юлия Пересильд зажгла на "Кинотавре" В рамках основной конкурсной программы в пятницу, 14 июня, на "Кинотавре" прошел премьерный показ фильма "Sheena667".

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.

Происшествия Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.