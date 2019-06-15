Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуГазета.Ru 04:23

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.
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«Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев», - сказал он в эфире телеканала NewsOne
 и отметил, что президент РФ заявлял о намерении восстановить отношения с Украиной.
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