Медведчук рассказал об отношении Путина к ЗеленскомуГазета.Ru 04:23

с чего всё началось

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Общество В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Политика СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года референдум.

Хоккей «Локомотив» объявил о контракте со Свитовым «Локомотив» официально объявил о контракте с 36-летним нападающим Александром Свитовым. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20.

Единоборства Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.

Музыка Алсу стала народной артисткой Башкирии О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.

Происшествия Старший сын Соколова дал показания по делу об убийстве своей матери Старший сын бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Максим дал показания по делу об убийстве своей матери, Ирины, передает "Советский спорт".

Экономика Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил Титов Наращивание экспорта российской винодельческой продукции в Китай сдерживается ввозными пошлинами при том, что другие страны пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".

Шоу-бизнес Евгения Лоза официально показала жениха Актриса Евгения Лоза, которая совсем недавно говорила о том, что не торопится выходить замуж, поделилась с поклонниками фотографией, на которой она находится со своим возлюбленным.

Армия и оружие Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.

Футбол Тренер «Крыльев Советов» Божович хочет получить российское гражданство Главный тренер самарских «Крыльев Советов» черногорский специалист Миодраг Божович рассказал о своём желании получить гражданство России.

Политика Водная блокада Крыма ударила по Украине Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Экономика ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты Набиуллина подчеркнула, что цифровая валюта Центробанка «не может быть реализована немедленно», передаёт РИА Новости.

Политика Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.

Политика Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

Политика Луганский регионал Ефремов вошел в избирательный список Оппозиционного блока Бывший председатель парламентской фракции Партии регионов Ефремовв, содержащегося в СИЗО, был включен в избирательный список Оппозиционного блока.

Армия и оружие Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».