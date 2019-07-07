Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал украинский политик в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". "Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным", — пояснил Медведчук.

с чего всё началось

Как отметил политик в интервью телеканалу «Россия 1», это знакомство произошло в начале 2000-х годов, когда Путин уже стал главой государства, а он сам был вице-спикером Верховной рады. Также Медведчук рассказал, как его младшая дочь стала крестницей российского президента.

Медведчук рассказал о знакомстве с Путиным

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