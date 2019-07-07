Политика

Медведчук рассказал о знакомстве с ПутинымИзвестия 12:04

Как отметил политик в интервью телеканалу «Россия 1», это знакомство произошло в начале 2000-х годов, когда Путин уже стал главой государства, а он сам был вице-спикером Верховной рады. Также Медведчук рассказал, как его младшая дочь стала крестницей российского президента.
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Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал украинский политик в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". "Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным", — пояснил Медведчук.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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