Политика

Медведчук рассказал о влиянии США на УкраинуREGNUM 10:47

Проявлению реальной украинской политики мешает сильное внешнее управление США, под которым Украина находится начиная с 2014 года. Об этом сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в соцсети Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведчук оценил последствия внешнего управления США для Украины

РБК12:12

Медведчук указал на недостатки внешнего управления Украиной США

Известия10:15

Медведчук заявил об опасности влияния США на украинскую политику

РЕН ТВ09:26

Медведчук: Украина находится под управлением США

Московский Комсомолец09:58

Медведчук рассказал о помехах со стороны американцев

Вести.Ru09:30

Медведчук назвал главную помеху для украинской политики

RT на русском10:06

Медведчук рассказал, как внешнее управление США влияет на политику Киева

РИА Новости09:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

Обновлено в 14:31
Теннис

Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона

Новак Джокович одержал победу над Роджером Федерером в финале теннисного турнира Уимблдон.
Обновлено в 14:16
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Спорт

Сборная России вышла в финал волейбольной Лиги Наций

Обновлено в 09:10
Религия

Мощи святых Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя

Обновлено в 10:53
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Политика

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Политика

Передачу нахамившего Путину Габунии на «Рустави-2» ведёт другой ведущий

Передачу обругавшего президента России Владимира Путина грузинского телеведущего Георгия Габунии теперь ведет другой журналист.
Обновлено в 13:35
Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Игры

В файлах Dota Underlords нашли упоминания новых героев

Датамайнер Тайлер МакВикер предположил, что в Dota Underlords могут появится 13 новых героев.
Обновлено в 10:50
Политика

Кандидат в депутаты МГД сдал «подпись» умершего отца звезды, — юрист

Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло представил новые свидетельства использования так называемыми «независимыми» кандидатами в депутаты Московской городской думы данных умерших людей при сборе подписей.
Обновлено в 08:13
Политика

Президент Гватемалы отложил визит в Вашингтон из-за спорного соглашения по миграции с США

Президент Гватемалы Джимми Моралес отложил визит в Вашингтон из-за принятия Конституционным судом к рассмотрению жалобы на возможное подписание главой государства миграционного соглашения с США.
Обновлено в 13:16
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Аэропорт Саратова приостановил работу после инцидента с Як-42

Обновлено в 12:37
Происшествия

В штате Вашингтон погиб напавший на тюрьму для мигрантов мужчина

В городе Такома (американский штат Вашингтон) мужчина, совершивший нападение на центр содержания мигрантов с винтовкой и зажигательными устройствами, погиб после того, как полиция открыла огонь, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 06:25
Авто

Армейский грузовик «Гелендваген» выставили на продажу в Сети

Армейский грузовик пикап Mercedes G-Class («Гелендваген») выставили на продажу на интернет-площадке «eBay».
Обновлено в 10:53
Политика

Эрдоган заявил об усилении НАТО после закупки С-400 у России

Обновлено в 13:11
Спорт

Загитова рассказала о музыке для короткой программы

Обновлено в 07:23
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Здоровье

В Самарской области 14 человек отравились условно съедобными грибами

За 6 месяцев 2019 года случаев заболевания ботулизмом от употребления грибов домашнего приготовление в Самарской области не зарегистрировано.
Обновлено в 05:53
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Автоспорт

Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено вчера в 08:07
Общество

Украинская Венеция: Улицы Киева после ливня превратились в реки - видео

В некоторых районах Киева из-за сильного дождя 14 июля затопило улицы.
Обновлено в 09:42
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Мужчина обстрелял из ружья отдыхающих у озера в Ленинградской области

Обновлено в 11:57
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное