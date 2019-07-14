Проявлению реальной украинской политики мешает сильное внешнее управление США, под которым Украина находится начиная с 2014 года. Об этом сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в соцсети Twitter.

Медведчук рассказал о влиянии США на Украину

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