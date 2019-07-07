Политика
Медведчук рассказал о роли жены в его дружбе с ПутинымLenta.ru 09:44
Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Политика
Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области
Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии
Обновлено в 08:05
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Экономика
Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктов
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов.
Обновлено вчера в 03:54
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский назначил главу Луганской области
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 10:17
Авто
В Нюрбургринге замечен прототип Toyota Yaris нового поколения
На трассу были выведены два автомобиля Toyota Yaris, мощная версия Sport и авто в гибридном исполнении, по сообщениям - обе версии полностью готовы к производству.
Обновлено в 10:23
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Красноярске на 6 июля
Согласно прогнозу метеослужбы, в субботу, 6 июля, в Эвенкийском МР и на севере центральных районов Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса, на юге и востоке Эвенкийского МР и на северо-востоке центральных районов (Богучанский, Кежемский районы) — чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Обновлено 05 июля в 04:48
Футбол
«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи
За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу
До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Политика
Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами
Немецкое спасательное судно Alan Kurdi, которое в пятницу подобрало в Средиземном море 65 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до Европы на переполненной надувной лодке, не смогло войти в порт Мальты из-за запрета местных властей.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Происшествия
На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек
Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Политика
Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка
Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57