Политика

Медведчук рассказал о роли жены в его дружбе с ПутинымLenta.ru 09:44

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом.
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Украинский политик рассказал, как стал кумом Путина

URA.Ru09:46

Медведчук назвал инициатора идеи сделать Путина крестным его дочери

РБК08:55

Медведчук раскрыл, как стал кумом Путина

Газета.Ru09:58

Медведчук рассказал о роли жены в его дружбе с Путиным

Lenta.ru09:44

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

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«Владимир Владимирович не отказал в этом»: Медведчук рассказал, как Путин стал крестным отцом его дочери

DP.RU09:19

Украинский политик объяснил, как стал кумом Путина

News.ru10:08
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Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 05:34
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Политика

Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катамарана

Обновлено в 09:54
Происшествия

Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 08:05
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Экономика

Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов.
Обновлено вчера в 03:54
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика

Зеленский назначил главу Луганской области

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

Обновлено в 08:25
Авто

В Нюрбургринге замечен прототип Toyota Yaris нового поколения

На трассу были выведены два автомобиля Toyota Yaris, мощная версия Sport и авто в гибридном исполнении, по сообщениям - обе версии полностью готовы к производству.
Обновлено в 10:23
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Красноярске на 6 июля

Согласно прогнозу метеослужбы, в субботу, 6 июля, в Эвенкийском МР и на севере центральных районов Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса, на юге и востоке Эвенкийского МР и на северо-востоке центральных районов (Богучанский, Кежемский районы) — чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Обновлено 05 июля в 04:48
Футбол

«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи

За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу

До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Обновлено в 09:04
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

В ВВС Индии опасаются, что «Рафалям» могут помешать индийские голуби

Обновлено в 03:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Политика

Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами

Немецкое спасательное судно Alan Kurdi, которое в пятницу подобрало в Средиземном море 65 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до Европы на переполненной надувной лодке, не смогло войти в порт Мальты из-за запрета местных властей.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Происшествия

На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек

Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Политика

Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка

Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Футбол

Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя

Обновлено в 08:59
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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