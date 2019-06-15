Медведчук рассказал о превращении Зеленского в ПорошенкоЕвразия Daily вчера в 23:26

Президент Украины Владимир Зеленский превращается в своего предшественника Петра Порошенко, что уже видят некоторые украинцы, заявил в эфире телеканала NewsOne глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко

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