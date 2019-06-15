Политика

Медведчук рассказал о превращении Зеленского в ПорошенкоLife.ru вчера в 19:30

Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко. Об этом заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.
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Медведчук заявил о схожести риторики Порошенко и Зеленского

РБКвчера в 22:40

Медведчук раскрыл «самый страшный» факт о Зеленском

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Медведчук озвучил «самый страшный» факт о Зеленском

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Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко

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Медведчук: часть людей видит в Зеленском Порошенко

RT на русскомвчера в 20:23

«Самый страшный» факт о Зеленском обнародовал Медведчук

РЕН ТВвчера в 18:03
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Происшествия

Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

Обновлено вчера в 09:22
Политика

Яценюк назвал причину поражения Порошенко на выборах президента

Экс-глава правительства Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк назвал причину поражения Петра Порошенко на президентских выборах.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы

Обновлено в 03:45
Экономика

Сбербанк откажется от банкоматов

Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено 13 июня в 22:34
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика

Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году

Шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2022 году, шестая встреча министров стран - в 2020 году, говорится в итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе.
Обновлено в 04:27
Происшествия

11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье

Как сообщает издание "Миллиет", в результате аварии пострадали по меньшей мере 11 человек.
Обновлено в 05:30
Политика

После «дела Голунова» Путин уволил двух генералов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей сотрудников МВД.
Обновлено 13 июня в 06:51
Технологии

Microsoft не отказывается от Internet Explorer в Windows 10

Любопытно, что Internet Explorer является более популярным, чем старая версия Microsoft Edge (которая на движке EdgeHTML), а большинство его пользователей до сих пор "сидят" на Windows 7.
Обновлено вчера в 16:20
Культура

Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой

Телеведущий Иван Ургант пошутил над предвыборной программой певицы Виктории Цыгановой, которая намерена баллотироваться в Госдуму.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Пензенский губернатор призвал мирно решить конфликт в Чемодановке

Обновлено в 00:36
Политика

Путин назвал последствия выхода США из сделки по Ирану

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану значительно осложнил его реализацию и негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия.
Обновлено в 03:01
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Экономика

Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в Харбине

Торжественная церемония, посвященная открытию деловой программы VI Российско-китайского ЭКСПО, состоялась в пятницу в Международном выставочном центре в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии

«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.
Обновлено в 01:21
Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске поделилась архивным снимком с певицей

Сестра Жанны Фриске Наталья в Instagram разместила снимок, на котором она изображена с исполнительницей.
Обновлено в 03:18
Происшествия

На Серовском тракте произошло смертельное ДТП

Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Луганский регионал Ефремов вошел в избирательный список Оппозиционного блока

Бывший председатель парламентской фракции Партии регионов Ефремовв, содержащегося в СИЗО, был включен в избирательный список Оппозиционного блока.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Замглавы Генкомиссариата полиции Молдавии объявил о создании партии

Замруководителя Генерального комиссариата полиции Молдавии Георгий Кавкалюк подал в отставку.
Обновлено в 05:16
Экономика

Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Авто

Toyota анонсировала появление новых функций безопасности

Японский автопроизводитель анонсировал две новые функции безопасности для своих автомобилей, которые будут применяться, начиная со следующего года.
Обновлено вчера в 03:37
Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.
Обновлено в 04:23
Футбол

Джано: медосмотр прошёл отлично

«Медосмотр прошёл отлично», — передаёт слова Ананидзе корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Обновлено в 03:47
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Транспорт

Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса

Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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