Политика
Медведчук рассказал о превращении Зеленского в ПорошенкоLife.ru вчера в 19:30
Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко. Об этом заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:07, Вашингтон
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Обновлено вчера в 07:27
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Политика
Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Башкирии более 100 полицейских написали заявление об увольнении
В Стерлитамаке хотят уволиться более 100 сотрудников полициии.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено вчера в 04:13
Политика
Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое на день рождения
Китайскому лидеру исполнилось 66 лет 15 июня Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
1. Конфликт жителей села с цыганами перерос в драку со стрельбой Инцидент произошел в Чемодановке Бессоновского района Пензенской области.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие
CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкеры
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Наталья Бардо похвасталась стройной фигурой в телесном купальнике
Отечественная актриса Наталья Бардо похвасталась стройной фигурой на фото, где она позирует в телесном купальнике.
Обновлено в 02:32
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Политика
Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч
ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.
Обновлено в 02:23
Экономика
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»
Обновлено в 00:29
Политика
Почему Порошенко проиграл выборы, рассказал Яценюк
Бывший премьер Украины Арсений Яценюк назвал причину проигрыша на выборах бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:17
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий
Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 03:00
Единоборства
Макдональд защитил титул чемпиона и вышел в финал Гран-при Bellator
Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором встретится с бразильцем Дугласом Лимой.
Обновлено в 01:27
Политика
Путин уволил двух генералов, связанных с делом Голунова
Как стало известно «Волга-Каспий», сегодня Владимир Путин уволил с должностей двух высокопоставленных московских полицейских, замешанных в деле Ивана Голунова.
Обновлено 13 июня в 08:17
Происшествия
Airbus в аэропорту Краснодара задел хвостом полосу при посадке
Пассажирский авиалайнер Airbus A319, летевший из московского аэропорта Домодедово, во время второго захода на взлетно-посадочную полосу аэропорта Краснодара Пашковский задел хвостом землю.
Обновлено в 03:44
Финансы
ЦБ может еще раз снизить ключевую ставку
В дальнейшем ЦБ рассчитывает на установление инфляции в рамках 4%. Положительный прогноз позволил уменьшить ключевую ставку до 7,5% годовых.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Источник сообщил об имитации в Жуковском катастрофы SSJ в Шереметьево
Летчики-испытатели на самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) в Летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском готовы провести эксперимент по повторению действия пилотов самолёта Superjet-100 в аэропорту Шереметьево, приведших к катастрофе, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиационных кругах.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом
Обновлено вчера в 07:55
Культура
Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
Телеведущий Иван Ургант пошутил над предвыборной программой певицы Виктории Цыгановой, которая намерена баллотироваться в Госдуму.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Обновлено вчера в 15:02
Экономика
Инвестор из Монголии построит в Бурятии завод по производству древесных гранул
Частная компания "Монпеллет" из Монголии намерена инвестировать порядка $10 млн в строительство завода по производству древесных гранул (пеллет) в Бурятии и создание необходимой для этого инфраструктуры, говорится в сообщении на официальном сайте Республики Бурятия.
Обновлено в 02:30
Кино
Опубликовано видео сравнения кадров сериала «Чернобыль» с документальной хроникой
YouTube-канал Thomas Flight опубликовал видео, сравнивающее кадры из фильма с документальной хроникой.
Обновлено в 03:15