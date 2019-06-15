Медведчук рассказал о превращении Зеленского в ПорошенкоLife.ru вчера в 19:30

Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко. Об этом заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко

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