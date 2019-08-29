Политика
RT на русскомМедведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и Россией
Переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, вопросом занимается украинский лидер Владимир Зеленский и его команда, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Этим вопросом занимается официальная власть сегодня, президент Украины господин Зеленский и его команда. Я знаю о том, что переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет.
— Виктор Медведчук, украинский политикРоссийская газета 04:43
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