Политика

RT на русскомRT на русскомМедведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и Россией

Переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, вопросом занимается украинский лидер Владимир Зеленский и его команда, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Виктор Медведчук
Этим вопросом занимается официальная власть сегодня, президент Украины господин Зеленский и его команда. Я знаю о том, что переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет.
— Виктор Медведчук, украинский политикРоссийская газета 04:43

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