Политика

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на УкраинеРИА Новости вчера в 22:20

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
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Медведчук оценил рост цен на газ при Порошенко на Украине в 1090%

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На Украине рассказали о росте тарифов на 1090%

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:28, Вашингтон
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Трамп пообещал США крах, если его не переизберут

Президент США Дональд Трамп пообещал американской экономики катастрофические последствия, если его кандидатура не будет переизбрана в следующем году.
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Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»

Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
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Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
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Политика

Лидеры России, Ирана и Азербайджана встретятся в Сочи в августе

Обновлено в 03:04
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами

Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:43
Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
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Политика

Принц Саудовской Аравии обвинил Иран в нападениях на танкеры

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Спорт

В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей

Бывший редактор телеканала GameShow Роман Чернявский опубликовал расследование проведения чемпионата Moscow Cyber CUP по FIFA 19 в своём Telegram-канале «Штаны на киберлямках».
Обновлено 13 июня в 04:29
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Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Балерина Анастасия Волочкова объяснила свое пристрастие к алкоголю.
Обновлено в 03:50
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено вчера в 04:36
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:09
Политика

Индия введёт пошлины на ряд товаров из США

Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено вчера в 19:14
Политика

Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию

Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
Обновлено в 03:59
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты

MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере

Обновлено в 03:20
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия

У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон

В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

National Interest оценил шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших в своём роде, однако для противостояния новейшим российским истребителям типа Су-57 ему нужна серьёзная модернизация.
Обновлено в 02:39
Общество

В Кузбассе введут новые штрафы для водителей

В скором времени в регионе могут ввести новые штрафы для тех, кто паркуется в неположенных местах.
Обновлено в 02:49
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 03:24
Общество

Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»

В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу.
Обновлено 14 июня в 17:37
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено вчера в 06:21
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Анна Семенович отравилась на гастролях вареным языком

Обновлено в 03:59
Экономика

Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина

Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»

Вратарь Джанлуиджи Буффон, покинувший «ПСЖ», рассказал, почему отказался от продления контракта с французским клубом.
Обновлено в 03:42
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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