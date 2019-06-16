Политика
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на УкраинеРИА Новости вчера в 22:20
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
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Медведчук: из-за политики украинских властей цены на газ выросли на 1000 процентов
Вести.Ruвчера в 23:00
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:28, Вашингтон
Политика
Трамп пообещал США крах, если его не переизберут
Президент США Дональд Трамп пообещал американской экономики катастрофические последствия, если его кандидатура не будет переизбрана в следующем году.
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Лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк бежал из страны
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Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»
Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
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Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами
Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА "Новости".
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Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
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Спорт
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Бывший редактор телеканала GameShow Роман Чернявский опубликовал расследование проведения чемпионата Moscow Cyber CUP по FIFA 19 в своём Telegram-канале «Штаны на киберлямках».
Обновлено 13 июня в 04:29
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Балерина Анастасия Волочкова объяснила свое пристрастие к алкоголю.
Обновлено в 03:50
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено вчера в 04:36
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:09
Политика
Индия введёт пошлины на ряд товаров из США
Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию
Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
Обновлено в 03:59
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия
У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон
В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
National Interest оценил шансы истребителя F-15C в бою против Су-57
Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших в своём роде, однако для противостояния новейшим российским истребителям типа Су-57 ему нужна серьёзная модернизация.
Обновлено в 02:39
Общество
В Кузбассе введут новые штрафы для водителей
В скором времени в регионе могут ввести новые штрафы для тех, кто паркуется в неположенных местах.
Обновлено в 02:49
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Общество
Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»
В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу.
Обновлено 14 июня в 17:37
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась на гастролях вареным языком
Обновлено в 03:59
Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 05:27
Футбол
Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»
Вратарь Джанлуиджи Буффон, покинувший «ПСЖ», рассказал, почему отказался от продления контракта с французским клубом.
Обновлено в 03:42